Perfino Alain Ducasse si è messo a fare il panettone (fuori stagione)

di Luca Venturino 30 Agosto 2023

Potremmo azzardarci a parlare di tormentone estivo, se solo non fosse esploso la rovente (e fortunatamente dimenticata) corsa agli scontrini maggiorati. Ci stiamo riferendo al panettone sotto l’ombrellone, il lievitato festivo per eccellenza gustato sotto il sole o, più banalmente, fuori stagione: una trovata anacronistica che è tutt’altro che una novità, a onore del vero (e credeteci, che noi da queste parti l’argomento lo prendiamo con una certa serietà), ma che l’estate 2023 ha saputo riproporre con le prime incursioni da parte della grande distribuzione. Quel che è ancora più interessante, ora anche la parte opposta della bussola dei golosi si arricchisce di un nuovo panettone fuori stagione – un lievitato che porta la firma di un certo Alain Ducasse.

Alain Ducasse lancia il suo panettone fuori stagione

Ok, cominciamo con il mettere qualche puntino sulle i – il panettone fuori stagione di Alain Ducasse esce dai laboratori di Blue, suo ristorante con una stella Michelin situato in quel di Bangkok; e stando a quanto lasciato trapelare è di fatto stato realizzato da Cristophe Grilo, già fondatore della famosa panetteria a stampo francese B.A.O. di Singapore.

Pietra angolare di questa particolare creazione è uno speciale lievito madre che Grilo nutre da più di quattordici anni a questa parte, impastato a dovere con acqua, farina e uova e successivamente lasciato a fermentare per una dozzina di ore. L’impasto, successivamente sottoposto a quello che è stato definito un “bagno delicato”, è stato dunque arricchito dall’aggiunta di ingredienti che potremmo definire tradizionali per quanto concerne una ricetta di panettone fuori stagione: scorza di arancia, uvetta e scorza di limone candita – note leggere, sapide e frizzanti; che allontanano (ma non estraniano) il carattere tipicamente invernale del lievitato.

Segue poi una ulteriore sessione di riposo dalla durata di otto ore e una cottura lenta; con il tempo complessivo necessario alla preparazione di un singolo panettone che lievita (il gioco di parole, diciamo sul serio, non era voluto) fino alle 40 ore.

L’identikit del panettone fuori stagione di Alain Ducasse è completo – per “confezionarlo” mancano solamente le cosiddette norme operative, per voi golosi meno interessanti ma non per questo non necessarie. Cominciamo con il dare un’occhiata ai prezzi: esistono due versioni, l’una da 350 grammi e la seconda da 500, vendute rispettivamente al prezzo di 50 e 65 euro (circa: i numeri sono stati ricavati convertendo la valuta locale).

È bene notare, per di più, che il panettone sarà disponibile per l’acquisto solamente il martedì e il venerdì, e soprattutto in numero limitato: se passate dalle parti di Bangkok e decidete di darci un morso, vi conviene fare un colpo di telefono al 06-5731-2346.