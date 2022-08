Gino Sorbillo: Charlize Theron appare a sorpresa nella pizzeria di Roma

di Manuela 14 Agosto 2022

Se andate a mangiare in una delle pizzerie di Gino Sorbillo, è più che probabile imbattersi in qualche vip o personaggio famoso. Recentemente era successo con Silvio Berlusconi e compagna e con Bebe Vio, mentre pure Britnery Spears aveva dichiarato di voler mangiare una delle pizze di Sorbillo. Questa volta, però, è stato il turno di un’attrice molto nota: Charlize Theron è stata avvistata nel locale di Roma di Sorbillo.

A dire il vero Sorbillo e il suo team hanno faticato un po’ nel riconoscere l’attrice. Come potete vedere nella foto, l’attrice si è presentata praticamente struccata, ha fatto in modo di passare il più inosservata possibile. Siamo abituati a vederla in posa in foto in cui è in super tiro, per cui è capibile che Sorbillo non l’abbia riconosciuta subito.

Tuttavia, dopo un po’, è arrivata la conferma: quella cliente era proprio l’attrice sudafricana. Ma cosa ci faceva la Theron a Roma? Non certo la turista. In realtà Charlize Theron si trova a Roma in questo periodo perché sta girando un film per conto di Netflix, ambientato fra Trieste e Fiumicino.

Visto che come molte star amala cucina italiana, ecco che si è concessa uno sgarro andando a pranzare da Sorbillo: fra un allenamento e l’altro ha deciso di concedersi una bella pizza. Così ha optato per il locale di Sorbillo sito in Piazza Augusto Imperatore.

La Theron ha optato per una semplice pizza margherita, il tutto immortalato nella solita foto ricordo (anche se dall’inquadratura, più che una foto ricordo, sembra uno scatto rubato mentre l’attrice non si concentrava sulla pizza).