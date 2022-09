Giorgia Meloni fa campagna elettorale a Bologna preparando tortellini

di Manuela 22 Settembre 2022

Pensavate che la campagna elettorale avesse toccato la sua punta di epicità con Luigi Di Maio che faceva il cosplay di Baby di Dirty Dancing? Pensavate che tutto si fosse concluso con Silvio Berlusconi che si dedica a spiaccicare mosche su TikTok? Assolutamente no: Giorgia Meloni che fa campagna elettorale a Bologna preparando i tortellini vi mancava, vero?

La leader di Fratelli d’Italia, non paga di averci fatto sapere qualche tempo fa che ha imparato di più quando faceva la cameriera che non in Parlamento, adesso ha pensato bene di realizzare un video tutorial social dove ci spiega come fare i tortellini.

In pratica la Meloni si è recato “a sorpresa” (così è stato dichiarato, che ci crediate o meno) in un negozio di pasta fresca nella zona Fiera, a Bologna. Qui ha incontrato, sempre casualmente, la sfoglina Patrizia che gestisce l’attività insieme alla figlia Lisa. Guidata dalla sfoglina, ecco che la Meloni si è messa a spiegare ai suoi fan come si fanno i tortellini.

La signora Lisa ha ribadito all’Ansa che la visita della Meloni è stata una sorpresa per loro. La visita è stata organizzata grazie a un suo cliente, Galeazzo Bignami, deputato di FdI: Bignami sarebbe dovuto arrivare con dei colleghi, invece si è portato dietro la Meloni. Ok, quindi una sorpresa ampiamente organizzata diciamo.

La sfoglina ha sottolineato che la Meloni non ha assolutamente parlato di politica, ma ha solo voluto sapere come si preparano i tortellini. Secondo la sfoglina, la Meloni è stata nel suo locale senza farsi pubblicità (beh, se non contiamo il video caricato sui canali social di FdI, si intende) e ha parlato solo di cose pratiche e di vita quotidiana. Dopo una mezz’oretta, previo acquisto di tortellini bolognesi e passatelli, la Meloni è andata via. Che si stia preparando a festeggiare una sua eventuale vittoria a suon di tortellini? Che sia una stoccata nei confronti di Matteo Salvini per ricordargli di quando gli emiliani protestarono per i tortellini al ragù del leader della Lega?

Ricapitolando: Berlusconi su TikTok ce l’abbiamo, Di Maio che fa Dirty Dancing pure, la Meloni si dedica ai tortellini, il prossimo chi è? Letta che fa il karaoke della sigla de L’Attacco dei Giganti?

[Crediti Foto | Screenshot dal video di YouTube]