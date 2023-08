Giorgia Meloni mette una pezza alla bravata di quattro italiani che non pagano il conto

di Manuela Chimera 18 Agosto 2023

Qui è quasi meglio che Beautiful. Quando ormai tutti avevano finito di indignarsi per la storia dei quattro italiani che in Albania erano scappati senza pagare il conto (ma facendosi riprendere da ben due videocamere di sorveglianza) ed eravamo tutti pronti a indignarci per altro, ecco che arriva un capitolo bonus in questa vicenda. Secondo quanto riferito da un comunicato stampa dell’Ambasciata Italiana in Albania, infatti, Giorgia Meloni avrebbe pagato di tasca sua il conto in questione, in modo da mettere una pezza alla bravata dei quattro turisti nostrani.

Anche perché, diciamocelo, era appena stata in vacanza in Albania, ospite del suo omonimo locale ed ecco che salta fuori la storia degli italiani che in Albania non pagano il conto.

Giorgia Meloni e il mistero del conto pagato

La notizia dei quattro turisti italiani sta facendo il giro dell’Albania già da qualche giorno, ma è approdata qui da noi solo nelle ultime ore.

Più che altro la tempistica della cosa è stata sconcertante. Non solo è avvenuto quando Giorgia Meloni era in vacanza proprio in Albania, ma subito dopo che il suo omonimo albanese aveva elogiato il fatto che i turisti preferissero l’Albania all’Italia, cosa che aveva scatenato la risposta piccata di Francesco Lollobrigida, il quale aveva sostenuto che non si poteva paragonare la Puglia con l’Albania.

Cosa ancora più curiosa, pare però che lo stesso Lollobrigida sia andato poi comunque in vacanza anche lui in Albania, a seguito dell’entourage di Meloni (almeno, secondo quanto sostenuto dai media albanesi).

E si arriva ad oggi quando trapela la notizia che Giorgia Meloni aveva pagato tramite l’Ambasciata Italiana in Albania il conto al ristorante vittima dei furbetti italiani.

Messa così, però, la questione non era ben chiara: chi aveva pagato effettivamente? Sui social e sulle diverse testate si erano fatte diverse ipotesi. Qualcuno aveva ipotizzato che la cena degli italiani furbetti fosse stata pagata con i soldi dell’Ambasciata, dunque con soldi pubblici. Quindi con i soldi di tutti noi.

Tuttavia dall’Ambasciata Italiana è poi arrivato un comunicato stampa che ha provato a fugare i dubbi. Nel comunicato si legge che l’Ambasciata, su indicazione del Presidente del Consiglio, ha provveduto a saldare il conto lasciato insoluto da un gruppo di turisti italiani in un ristorante della città di Berat.

Nel comunicato l’Ambasciata ha spiegato che “gli italiani rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano”. Inoltre il comunicato ha poi specificato da dove fossero provenuti questi fondi, viste le ipotesi che circolavano in rete.

Secondo quanto riferito dall’Ambasciata, il pagamento è stato liquidato utilizzando fondi personali di Giorgia Meloni. Il pagamento è avvenuto tramite l’Ambasciata, il cui unico ruolo è stato quello di effettuare materialmente il versamento.

Questo il comunicato stampa:

Chiarita (più o meno) la questione, rimangono comunque alcune perplessità. È il caso di scomodare un’Ambasciata per una questione del genere? La pezza messa alla bravata sarà davvero servita a qualcosa?