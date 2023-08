Granchio Blu: la startup italiana che lo cucina e lo esporta in Florida

di Chiara Cajelli 18 Agosto 2023

L’invasione del Granchio Blu sembra inarrestabile, in molte zone d’Italia e soprattutto in Veneto. In un clima che varia dal panico alle idee gastronomiche c’è in mezzo anche chi ne sfrutta il potenziale. Per esempio, una startup italiana lo cucina trasformandolo in sugo, e lo esporta nei ristoranti in Florida dove è acquistato molto volentieri. Perché in Florida? La ragione è più che logica.

Che questo predatore insaziabile e distruttivo possa essere una risorsa culinaria molto interessante non è un concetto nuovo (soprattutto se seguite in nostri contenuti che hanno – a tal proposito – anticipato i tempi), e ci sono tutte le carte in regola per accettare il Granchio Blu nelle nostre cucine: dopotutto, le sue carni sono buone e ricordano la dolcezza della granseola (un classico, nella versione alla veneziana).

Il sugo di Granchio Blu made in Italy, a Miami

Ci sono cinque donne riminesi alla base della startup Mariscadoras (un omaggio all’omonima associazione galiziana), iniziativa che nasce anche grazie alle ricerche della Fondazione Cetacea. Le ricerche confermarono già nel 2021 come la presenza del Granchio Blu nei mari del Mediterraneo fosse un problema, che ultimamente è di fatto sfuggito di mano anche in Emilia Romagna. In Italia, infatti, il Governo ha stanziato quasi 3 milioni per contrastarlo e Luca Zaia ha chiesto lo stato di emergenza nazionale. Tuttavia, una delle soluzioni potrebbe essere fare l’opposto, ovvero mangiarlo anziché respingerlo.

Ed è proprio quello che stanno proponendo con la startup, col progetto BluEat già presentato a Slow Fish 2023: il Granchio Blu è pescato in Italia (con la collaborazione delle imprese della Sacca di Goro, del territorio di Comacchio e nel Delta del Po), cucinato in Italia e trasformato in sugo dalla Tagliapietra Figli srl, confezionato e spedito in Florida. A Miami e non solo la richiesta è altissima e in crescita ed è infatti pronto a partire un carico di sugo pari a oltre 16 tonnellate.

Perché l’export in Florida

Anche se il mondo culinario si sta muovendo anche qui in Italia, con il fine dining e alcune iniziative, è dagli Stati Uniti che arriva la richiesta maggiore. Il Granchio Blu, infatti, è autoctono nelle acque della Florida: ecco la decisione non solo di esportarlo, ma di farlo proprio laggiù e non altrove.

Lo testimonia Alice Pari, tra le fondatrici di Mariscadoras e appartenente alla Fondazione Cetacea: “di Granchio Blu ce n’era tanto ma non aveva mercato e quindi abbiamo pensato a un progetto di promozione. Negli States, essendo specie autoctona, hanno dei vincoli di pesca che qui non abbiamo e la domanda è quindi molto alta”.

