Grano, tutto pronto per il raccolto italiano: si inizia dal Tavoliere delle Puglie

In Italia tutto è pronto per l'inizio della raccolta del grano: le operazioni cominceranno nel Tavoliere delle Puglie.

di Luca Venturino 13 Giugno 2022

La raccolta del grano dello Stivale inizia dal Sud, o per essere più precisi dal Tavoliere delle Puglie – il cosiddetto Granaio d’Italia. L’occasione sarà colta dalla Coldiretti per divulgare un bilancio sulla situazione nazionale, che di fatto stima un calo produttivo complessivo piuttosto notevole; e che deve necessariamente interfacciarsi con le conseguenze della guerra in Ucraina, il cui imperversare ha ridotto le disponibilità mondiali di grano e degli altri cereali scatenando la speculazione sui prezzi.

Nel frattempo, si segnala che i primi risultati di Iperdurum, un progetto nato dai ricercatori dell’Università di Bari per una cerealicoltura locale più sostenibile tramite un grano più proteico, sono nettamente positivi: i grani selezionati e le tecniche di coltivazione innovative hanno portato a rese maggiori sia per quantità assoluta sia per ciò che attiene a capacità proteica e peso specifico del ‘duro di Puglia’. Più di cinquanta produttori provenienti da tutta la Capitanata hanno avuto l’occasione di giudicare con i propri occhi l’andamento dei campi sperimentali, ormai pronti alla seconda mietitura: importante notare, in questo contesto, che la crescita di un grano e una semola più proteici porta a una pasta prodotta con valori energetici e nutrizionali maggiori – rendendo sufficienti, nell’ambito del fabbisogno nutritivo-alimentare, porzioni meno abbondanti per raggiungere lo stesso apporto nutritivo.