Guida Michelin approda finalmente in Malesia: chi si aggiudicherà la prima stella?

di Luca Venturino 24 Ottobre 2022

La Malesia è stata, fino a ora, lasciata ai margini dalla cosiddetta “rossa” – e questo nonostante la Guida Michelin possa di fatto vantare una presenza decisamente massiccia in quel d’Oriente, come possono testimoniare le più recenti edizioni di Singapore, Seoul, Hong Kong e Macau. Dopo anni d’attesa, tuttavia, pare che anche i ristoranti malesi avranno finalmente l’occasione di cucire sulla propria uniforme la tanto desiderata stella (o stelle, per i più meritevoli): la guida gastronomica più seguita al mondo è infatti approdata in quel di Kuala Lumpur e Penang, due delle più importanti capitali del cibo del Paese con specialità gastronomiche che senza ombra di dubbio possono rivaleggiare con i migliori locali del sud-est asiatico.

La prossima edizione 2023 della Guida Michelin di Kuala Lumpur e Penang cercherà di identificare i migliori talenti culinari e stabilimenti in queste due città e dove i commensali possono recarsi per le migliori esperienze gastronomiche, declinandole secondo i cinque consueti criteri di qualità degli ingredienti, padronanza del sapore e delle tecniche di cottura, personalità dello chef in cucina, rapporto qualità-prezzo e consistenza del cibo. È però importante sottolineare che, stando a quanto trapelato, gli ispettori Michelin abbiano già frequentato diversi ristoranti nel corso degli ultimi anni.

“Kuala Lumpur, il centro economico e commerciale del paese è una città in rapido movimento piena di locali importanti, ristoranti indipendenti e nuove ispirazioni per la gastronomia” ha commentato il direttore internazionale della guida, Gwendal Poullennec. “Penang, con la sua forte influenza Peranakan, è un focolaio gastronomico di ristoranti su piccola scala e cibo di strada che incarna la distintiva cultura gastronomica di strada della Malesia”.