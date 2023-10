Guinness World Record gustoso: questo è il più grande tagliere di salumi del mondo

di Manuela Chimera 10 Ottobre 2023

Questo sì che è un record da acquolina in bocca: il servizio di delivery Boarderie della Florida ha appena vinto il Guinness World Record per il tagliere di salumi più grande del mondo, scalzando dal primo gradino del podio il precedente detentore di tale titolo.

Un tagliere di salumi da Guinness World Record

Boarderie è un’azienda di delivery con sede a West Palm Beach, specializzata nella realizzazione di taglieri di salumi, formaggi e tutte altre cose. Per esempio, da poco ha ideato il tagliere di salumi di Halloween che vedete sopra.

Comunque sia adesso Boarderie è entrato di diritto nel libro del Guinness dei Primati con un tagliere di salumi del peso di 348 kg o poco più, battendo il precedente record di 200 kg o poco più.

Grazie all’aiuto di sponsor come Columbus Craft Meats, Boarderie ha creato un tagliere di salumi, formaggi artigianali, cracker, focacce, cioccolatini gourmet, noci, frutta secca, olive, creme spalmabili e carne, un sogno per tutti noi che amiamo questi taglieri salvifici (nel senso di ancora di salvezza quando, per svariati motivi, non ultime le allergie alimentari, nel menu dei ristoranti non riesci a trovare niente altro da mangiare in sicurezza). Per i soli salumi, si parla di 136 kg.

Il tagliere da record misurava qualcosa come 6 metri x 4 metri e rotti ed era una replica esatta del classico tagliere di Boarderie, solo 169 volte più grande. Aaron Menitoff, co-fondatore e co-CEO dell’azienda, ha parlato di un viaggio incredibile che li ha portati negli ultimi due anni a una crescita incredibile, grazie anche al lavoro del loro team.

L’evento che ha condotto alla registrazione del Guinness World Record si è tenuto presso il Colony Hotel. Una volta registrato il record, poi, tutto quel cibo non è andato sprecato, bensì è stato donato all’organizzazione no-profit locale The Lord’s Place, dedicata ad aiutare i senzatetto.

In realtà sul libro dei Guinness ci sono altri Record similari. Per esempio, attualmente il titolo di tagliere più lungo del mondo appartiene a una scuola superiore di Camarillo, in California, capace di preparare un tagliere lungo più di 62 metri. Ed esiste anche il Record dedicato al tagliere di formaggi più grande del mondo, questa volta detenuto da un’organizzazione no-profit di Madison, nel Wisconsin: si parla di più di 145 tipi di formaggio per un peso di quasi 2 tonnellate.

Qui il video della vittoria:

Se siete interessati ad altri Guinness World Record, di recente c’è stato anche quello della vendita di quasi 50mila ali di pollo in 24 ore, quello del bacio piccante al peperoncino più lungo e quello del filetto alla Wellington da record realizzato da Gordon Ransay e Nick DiGiovanni.