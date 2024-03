Gwendal Poullennec, direttore della Guida Michelin: “dove sono le donne chef?”

Il responsabile della guida Michelin Gwendal Poullennec, mentre è annunciata la guida dei ristoranti francesi del 2024 a Tours (Valle della Loira), si chiede dove siano le donne chef. Sono 52 i nuovi ristoranti stellati in Francia, un numero mai raggiunto prima e che di fatto mantiene un “record” anche sull’assenza di professioniste donne.

In totale l’organizzazione, nata in Francia nel 1920, ha nominato un totale di 639 ristoranti francesi stellati, la maggior parte di qualsiasi altro paese al mondo. Tra i vincitori di quest’anno figurano più giovani chef che mai: 52 ristoranti a Parigi e in tutto il paese hanno conquistato la loro prima stella Michelin, a testimonianza della nuova generazione culinaria emergente del paese, mentre ha spiccato Fabien Ferré, che ha ottenuto da zero tre stelle in un colpo solo.

Le donne stellate in Francia nel 2024

Quest’anno sono state solamente sei le donne stellate, tra cui Eugénie Béziat del ristorante di punta del Ritz Paris, L’Espadon. Altre chef hanno guadagnato le stelle Michelin ma non singolarmente bensì in coppia con co-chef uomini. L’unica coppia stellata e costituita da due donne è formata da Manon Fleury e Laurène Barjhoux del ristorante Datil a Parigi.

Mentre il riconoscimento degli chef uomini è stato sorprendente, le donne erano ancora notevolmente assenti dalla prestigiosa lista. Ancora poche alla guida della cucina, anche se sono sempre più numerose coloro che lavorano nelle cucine professionali. A sostenerlo, Gwendal Poullennec, che aggiunge: “È una realtà che deploriamo. So che molti chef hanno ideato iniziative forti per promuovere giovani donne di talento. Ne sono molto felice e spero che un giorno aprano i loro ristoranti”. Al discorso di Poullennec è seguito un video che mostrava le donne nel settore della ristorazione francese, tra cui l’unica chef donna francese a tre stelle, Anne-Sophie Pic.

Se le donne sono considerate solo nella pasticceria

A parole siamo bravi tutti (fatta eccezione per Gianfranco Vissani: per lui le donne chef possano farsi valere tutt’al più in pasticceria. Sì, lo ha detto).

Dicevamo che a parole siamo bravi tutti ma attualmente solo il 6% dei ristoranti con stelle Michelin è guidato da chef donne. La vincitrice del premio Best Female Chef 2017, Ana Roš, ha commentato che ciò “è una conseguenza di una società organizzata in modo molto tradizionale, dove le donne svolgono più compiti e sono responsabili di così tante cose nella loro vita personale, dal prendersi cura dei loro figli, della famiglia e della casa”. Purtroppo, sappiamo che non è solamente questo il problema.