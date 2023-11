Heinz unisce l’utile al dilettevole e lancia un ketchup al gusto sottaceti

di Manuela Chimera 7 Novembre 2023

Dedicato a coloro che elevano la pigrizia a forma d’arte: alzarsi dal divano e prendere contemporaneamente il barattolo del ketchup e quello dei sottaceti era troppa fatica? Ecco che Heinz ha pensato a voi: l’azienda sta infatti per lanciare il nuovo ketchup al gusto sottaceti.

Cosa ce ne facciamo di un ketchup al gusto sottaceti?

È sempre bello avere un’ampia varietà di gusti fra cui scegliere. Solo che quando ti trovi di fronte al ketchup gusto sottaceti ti viene da chiederti “Ma perché?”. Cosa sarà passato in testa ad Heinz quando ha pensato che un ketchup ai sottaceti fosse una buona idea?

Passi quando Heinz fa una mossa furbetta di instant marketing come quella che ha omaggiato la nuova love stoy di Taylor Swift. E passi quando si cimenta nel sugo al ketchup, chiedendo anche un parere agli italiani. In entrambi i casi è facile intuire cosa ci sia dietro a tutto ciò.

Ma dietro a un ketchup ai sottaceti cosa si cela, se non la pigrizia estrema di chi non ha voglia di prendere dal frigo due barattoli diversi o una forma di indecisione cronica? Oggi cosa uso? Il ketchup o i sottaceti? Ma sì, va’, facciamo il ketchup ai sottaceti e passa via la paura.

Però, però, forse Heinz non ci ha visto poi così male. Il fatto è che soprattutto negli Stati Uniti la combo ketchup + sottaceti è ormai stata da anni sdoganata, vedi i condimenti per hot dog e hamburger.

Inoltre c’è anche da considerare come i sottaceti siano diventati sempre più popolari nel corso degli ultimi anni, cosa che ha portato alla nascita di patatine al gusto sottaceti, della senape al gusto sottaceti e persino dei cocktail in lattina al sapore di sottaceti. Insomma, più sottaceti per tutti!

Heinz si deve essere accorto di questa ossessione degli americani per i sottaceti e visto che il 73% degli intervistati in un report di Dataessential ha affermato di apprezzare il gusto dei sottaceti, ecco che ha deciso di intraprendere la strada del ketchup ai sottaceti.

Katie Peterson, direttrice del settore Innovazione di Heinz, ha spiegato che nel corso degli ultimi anni si sono concentrati sul creare condimenti gustosi, ma inaspettati, seguendo i desideri dei consumatori. Visto che l’attuale mania per i sottaceti in America rispecchia l’amore irrazionale che i fan di Heinz nutrono verso il marchio, ecco che gli è sembrato logico che il loro nuovo ketchup fondesse insieme questi due gusti.

Il nome di questo nuovo prodotto targato Heinz è Pickle Ketchup e pare che sia già disponibile presso alcuni rivenditori selezionati nel Regno Unito. Tuttavia verrà lanciato in altri mercati fra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Comunque sia, ci sta anche questo ritorno di Heinz ai sottaceti. Fino al 2009 nel suo marchio, in fin dei conti, campeggiava un cetriolino. Inoltre Heinz vende sottaceti da più di 150 anni, tanto che Henry J. Heinz, il fondatore dell’azienda, era stato soprannominato Pickle King. Quindi in pratica si può dire che, alla fine della fiera, era destino che il ketchup si sposasse con i sottaceti.