I piccoli birrifici artigianali pagheranno meno tasse dal 2025

A partire dal 2025 i piccoli birrifici artigianali potranno applicare un’accisa ridotta. In altre parole, tradotto dal legalese più o meno stretto, pagheranno meno tasse. Tranquilli, la sensazione di déjà vu è giustificata: si tratta, di fatto, di quanto stabilito da un emendamento alla manovra di Bilancio che conferma quanto già visto per il biennio 22/23.

La misura allontana uno spettro – quello dell’aumento delle accise, per l’appunto – che dall’immediato post Covid è stato a più riprese indicato come principale spauracchio dell’industria. Assobirra, addirittura, si appellò al Governo per chiedere di salvare un settore in evidente difficoltà. Le aziende, com’è ovvio, festeggiano: ma quali, precisamente?

Cosa significa “piccoli birrifici artigianali”?

Una precisazione importante, prima di tuffarci nel gioco dei numeri. Partiamo dal presupposto che un birrificio è artigianale per legge fino a una produzione di 200 mila ettolitri complessivi. Il taglio delle tasse in oggetto riguarda, come già accennato, i cosiddetti “piccoli”, e cioè coloro che possono vantare una produzione massima di 60 mila ettolitri. Chiaro, no?

Spazio alle norme operative, dunque. La proposta normativa prevede la riduzione del 50 per cento dell’aliquota di accisa, in luogo del 40 per cento, per i microbirrifici artigianali (produzione non superiore a 10 mila ettolitri) e del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione, per i piccoli birrifici artigianali (da 10 mila a 60 mila, per l’appunto).

Si tratta, numeri alla mano, di una fetta del mondo brassicolo che conta 1200 insegne sparse un po’ per tutto lo Stivale, e di cui un quarto – secondo le stime di Coldiretti – produce da sé le materie prime necessarie alla produzione di birra. Gli addetti ai lavori, le associazioni di settore e le aziende stesse, dicevamo, hanno anticipato i brindisi di fine anno.

“Con un intervento economico limitato, inferiore ai 3 milioni di euro” ha spiegato Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai, “il Governo sostiene concretamente le produzioni brassicole artigianali nazionali”. Il commento di Coldiretti e Consorzio Birra Italiana fa l’eco: “La riduzione dell’accisa per i piccoli birrifici artigianali risponde alle nostre richieste per sostenere la filiera della birra agricola”.