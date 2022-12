Iginio Massari apre a Londra: sarà Harrods ad ospitarlo

di Manuela Chimera 4 Dicembre 2022

Iginio Massari si prepara a conquistare Londra: il Maestro Pasticciere, infatti, ha deciso di aprire uno store del suo gruppo Iginio Massari Alta Pasticceria niente meno che ad Harrods. Mentre attendiamo ansiosi di sapere cosa combinerà quest’anno a MasterChef Italia (perché ci auguriamo che ci sarà sempre la temutissima puntata dedicata alla pasticceria capitanata da lui, con somma gioia dei concorrenti), ecco che Debora Massari, sul suo account Instagram, parla di questa nuova avventura.

Iginio Massari sbarca da Harrods a Londra

Tramite il suo account su Instagram Debora Massari annuncia il debutto del gruppo Iginio Massari Alta Pasticceria nel Regno Unito. L’apertura è avvenuta dopo un dibattito a tema “Panettone Italiano” che si è tenuto presso la residenza dell’ambasciatore Inigo Lambertini a Londra. Qui è stato svelato che Iginio Massari avrebbe aperto uno store presso la food hall del centro commerciale Harrods.

Ve l’avevamo detto o no che a Londra il panettone sta prendendo sempre più piede? Ebbene, adesso i londinesi potranno assaggiare anche quelli di Iginio Massari (fra l’altro, nella nostra classifica dei Migliori panettoni artigianali del 2022, quello di Iginio Massari è finito in 11esima posizione, guadagnandone ben sei rispetto alla passata edizione. Nella classifica dei pandori, invece, è quarto).

Iginio Massari ha spiegato che hanno deciso di aprire uno store proprio a Londra perché hanno ritenuto che questa sia una città dove il Made in Italy gioca un ruolo da protagonista e anche loro vogliono fare la loro parte.

Il Maestro Pasticcere ha poi continuato rivelando che per loro il Panettone non è solo un dolce, ma fa anche parte della loro storia e della millenaria cultura italiana. Per questo motivo sono orgogliosi di promuovere e diffondere le mondo la nostra cultura.

Debora Massari, co-fondatrice del marchio Iginio Massari Alta Pasticceria e board member dell’azienda, ha poi aggiunto che questo passaggio è una testimonianza della crescita continua del brand che si affaccia su nuovi mercati e affronta sempre nuove sfide. Debora ha poi aggiunto che questa collaborazione con Harrods nasce con lo scopo di accrescere la presenza del marchio in nuovo aree geografiche, cooperando contestualmente con altre eccellenze che possano esprime le potenzialità dei prodotti e dell’offerta.

Il post ha ricevuto diversi commenti entusiasti e positivi, sia da fan di Iginio Massari che da colleghi e personaggi noti, fra cui anche Giuseppe Dell’Anno, Iader Fabbri e Karmin Shiff.

Questo il post di Instagram dove Debora Massari ha dato l’annuncio ufficiale: