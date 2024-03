Il “Blue Milk” di Star Wars sta per diventare realtà

Appassionati di Star Wars e di prodotti lattiero-caseari dalle dubbie proprietà cromatiche, gioite – il cosiddetto Blue Milk, l’iconico “latte blu” apparso per la prima volta ne Una nuova speranza presso la fattoria di Zia Beru in quel di Tatooine, sta per farsi strada dalle galassie più lontane per approdare sugli scaffali dei supermercati del pianeta Terra. Beh, almeno in quelli a stelle e strisce, ecco.

Il Blue Milk di Star Wars nasce di fatto da una collaborazione tra il colosso lattiero-caseario TruMoo, Disney e LucasFilm, e dovrebbe fare il suo approdo con il pianeta Terra in data 17 aprile. Il lancio, stando a quanto lasciato trapelare, dovrebbe interessare gli soli Stati Uniti, anche se non è da escludere una eventuale estensione dell’offerta anche al Vecchio Continente.

Piccolo spoiler: gira voce che non si tratti di un’importazione originale da Tatooine

A onore del vero è bene notare che non si tratta, in senso lato, della prima occasione per i fan di Star Wars di assaggiare il Blue Milk: nell’ormai lontano 2019, infatti, la “prelibatezza” (permetteteci le virgolette, su) fece il suo primo approdo terrestre presso Star Wars: Galaxy’s Edge, un’area a tema naturalmente ispirata alle Guerre Stellari situata presso il Disneyland Resort di Anaheim, in California, e nei Disney’s Hollywood Studios presso il Walt Disney World Resort di Orlando, in Florida.

Il Blue Milk qui servito è di fatto una miscela a base vegetale di latte di cocco e riso descritta dai menu del parco divertimenti come ricca di “seducenti caratteristiche fruttate”. L’interpretazione offerta da TruMoo, invece, è declinata in una base aromatizzata alla vaniglia infusa con colorante alimentare blu – il che, ci spiace fare i guastafeste, significa che non si tratta di un prodotto originale ottenuto da un Bantha femmina. Gran peccato.

Come accennato in apertura di articolo, il Blue Milk fece il suo debutto sul grande schermo in Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza, in una scena che vede un giovane Luke Skywalker, interpretato da Mark Hamill, consumare un pasto con la bevanda ben delineata come oggetto di background. Un piccolo aneddoto: lo stesso Hamill, poi chiamato a consumare il Blue Milk nelle scene successive, avrebbe svelato che si trattava di un miscuglio davvero disgustoso.

Non si tratta, naturalmente, né della prima né dell’ultima volta che un elemento appartenente al mondo (o ai mondi, dovremmo dire) di Star Wars viene lanciato come vero e proprio prodotto alimentare: i fan più incalliti ricorderanno dei cereali da colazione di Baby Yoda, o ancora del Millennium Falcon in versione gelato.