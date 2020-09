Il Castello delle Cerimonie: guarito dal Coronavirus Matteo Giordano

Buone notizie da Il Castello delle Cerimonie: è guarito dal Coronavirus anche Matteo Giordano, il marito di Imma Polese, ultimo membro della famiglia ancora malato a seguito del focolaio scoppiato a La Sonrisa.

Da venti giorni Matteo Giordano era in isolamento all’ospedale Cotugno di Napoli. Per lavoro il genero del Boss delle Cerimonie Don Antonio, era andato prima a Milano e poi a Capri. A inizio agosto l’uomo aveva cominciato a presentare alcuni sintomi di Coronavirus e da lì era poi scoppiato il focolaio che aveva coinvolto decine di persone facenti capo a La Sonrisa, sia della famiglia che collaboratori.

Proprio a causa di questo focolaio era anche morta di Covid-19 Donna Rita, la vedova di Don Antonio, storico Boss delle Cerimonie e fondatore del Castello della Sonrisa. Nel frattempo tutti gli altri membri della famiglia erano guariti, alcuni erano rimasti in isolamento domestico non essendo necessario un ricovero. Ma non Matteo, il suo è stato il caso più grave che ha richiesto un ricovero prolungato.

Ricordiamo che a breve su Real Time arriveranno le nuove puntate de Il Castello delle Cerimonie, in parte girate prima del lockdown. Ancora non si sa se ci sarà una qualche puntata commemorativa in ricordo di Donna Rita.