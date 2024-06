Il gelato – icona si conferma un trend: arriva quello allo zafferano Leprotto, a quando quello ai Sofficini?

Inutile negarlo – il gelato fa gola, soprattutto in estate e quando, per il suo lancio, si appoggia al mito di un brand più o meno iconico. Gli esempi, anche solo facendo riferimento alle ultime settimane, sono più che abbondanti: pensiamo a Iginio Massari con il suo gelato monogusto d’alta pasticceria; a Charles Leclerc, il pilota, che sta spopolando con il suo LEC realizzato insieme a Grom; e naturalmente al Nutella gelato di casa Ferrero. Ora l’ultima delle novità: quello allo zafferano Leprotto.

Gli estremi per parlare di trend, in altre parole, ci sono tutti – un po’ operazione commerciale e un po’ disco revival, potremmo intendere il gelato – icona come ghiotto portale per tutte quelle merendine o brand che hanno intenzione di far parlare di sé durante l’arco estivo. A quando quello ai bastoncini Findus, dunque?

Il gelato allo zafferano Leprotto, che si può anche preparare a casa

Arriviamo a noi, dunque, e – come l’abbiamo definita una manciata di righe fa – all’ultima delle novità. Il Croccante Zafferano Leprotto è nato dalla collaborazione tra l’omonimo brand e Artico Gelato Tradizionale, e si presenta come un gelato dal corpo cremoso e guarnito con un croccante crumble alle mandorle.

Il nuovo gusto sarà disponibile in edizione limitata a partire dal 5 e fino al 31 di luglio in tutte e quattro le gelaterie a marchio Artico Gelato Tradizionale in quel di Milano, e cioè a Città Studi, Duomo, Isola e Solari. Troppo distanti? Niente paura: sarà disponibile per il delivery anche (esclusivamente) su Glovo.

A rendere particolarmente interessante il gelato in questione è la sua accessibilità: Zafferano Leprotto, infatti, ha accompagnato al lancio una serie di consigli che permettono fondamentalmente di prepararlo a casa in tutta comodità. Un’occhiata alla lista degli ingredienti:

510 g di latte

200 g di ricotta (capra-pecora o vaccina)

160 g di saccarosio

50 g di mandorle tostate (più una manciata di mandorle per la guarnizione)

5 g di sale

4 tuorli

1 bustina di Zafferano Leprotto

la buccia di 1/2 arancio o limone

E infine il procedimento da seguire: