Gelato del supermercato: il trend dell’estate 2024 è traslitterare in barattolo i prodotti iconici italiani

Il banco dei gelati del supermercato è come una discoteca nel 2024. Ciò che più funziona è fondamentalmente un revival: un mash-up di strofe iconiche e talvolta vintage che, inevitabilmente, ci faranno scendere in pista. O riempire il carrello. Chi di noi non ha intenzione di mettere alla prova il Nutella Ice Cream Pot, paragonandolo con le coppette di variegato consumate sui lidi italiani fin dall’infanzia? Pare Ferrero ci abbia investito più dei Ricchi e Poveri nella produzione di “Ma non tutta la vita”.

Un vero e proprio fenomeno, che a ben vedere riguarda la vaschetta se si osservano le novità per la stagione estiva ventura: ogni grande azienda o multinazionale dotata di marchio iconico lo trasforma in gelato, dandosi una rinfrescata e cercando così di svecchiarsi, rendendosi più spendibile sui social e nuovamente pop anche durante i mesi caldi. Un periodo dell’anno meno produttivo per i big dei dolciumi.

La storia si rinnova, senza lasciare molto spazio alla fantasia, attraverso il gelato. Un prodotto che da sempre fa hype e per questo gola anche a chi un brand di biscotti commerciale non ce l’ha: si pensi a Iginio Massari, l’ultimo in ordine di trend con il suo gelato monogusto d’alta pasticceria. Si pensi anche a Charles Leclerc, il pilota, che sta spopolando con il suo LEC realizzato insieme a Grom. Insomma dopo la metamorfosi di biscottini, creme spalmabili, cioccolati e persino caramelle, apriamo le scommesse su quale sarà la prossima merendina a trasformarsi in gelato.

Ferrero con il Nutella Gelato

Ferrero uguale Nutella: da sempre è così e così sarà per sempre, anche se ci provano a lasciare il segno con le numerosissime alternative proposte – diventate anch’esse un classico, ormai, nella maggior parte dei casi. Il 2024, invece, dopo tanto tentare, è arrivata la svolta epocale: il Nutella Ice Cream Pot, il gelato al momento sulla bocca (e nello stomaco) di tutti.

Un colpo ben assestato, che segue la precedente svolta epocale in arrivo per quando non sarà più stagione di gelato: la Nutella vegana. Poche altre mosse di Ferrero ci stupiranno altrettanto.

Ma anche con Pocket coffee

Il gelato Ferrero non è solamente Nutella Pot ma molto altro: praticamente ogni cioccolatino ripieno e persino la bevanda più celebre firmata Ferrero può essere ora gustato con il cucchiaino prima che si sciolga. L’escalation dei gelati Ferrero partì nel 2022 dal Kinder Bueno su cono, passata attraverso l’Estathé Ice e lo stecco di Rocher, per approdare addirittura al gelato Pocket Coffee: c’è proprio tutto, non esageravamo.

Il gelato alle Gocciole, il biscotto numero uno in Italia

Che dire poi dei biscotti più venduti in Italia, ovvero le Gocciole Pavesi? Emblema del biscotto perfetto (e ormai di uso comune, tanto da poter essere deliberatamente copiato) il frollino con le gocce di cioccolato si è fatto vaschetta per questo 2024 insieme agli altri prodotti icona di casa Barilla, oramai proprietaria del brand.

Una mossa già avviata con i gelati su stecco dedicati ai biscotti, dai Togo gelato, ai Pan di stelle che dà filo da torcere al Cucciolone. D’altronde, dietro la produzione c’è sempre Algida, che con questo accordo pare aver fatto jackpot.

Le pastiglie Leone 1857

Se la sfida con biscottini e barrette al caramello sembra di una facilità estrema, provate a immaginare la difficoltà di trasformare in gelato le caramelle che hanno fatto la storia dell’Italia, mantenendo intatta l’idea che noi tutti abbiamo di esse. Dall’azienda torinese Leone 1857 (che prima di tutto fu fabbrica di Cioccolato) arrivano per l’estate 2024 le pastiglie Leone gelato, in quattro sapori che abbraccino i gusti più amati – tra i quali spicca la Violetta, probabilmente quella dai toni più retrò.

Curiosa la scelta di produrre anche il barattolo allo spritz, un gusto relativamente nuovo tra le Pastiglie Leone che ha preso parte del restyling delle caramelle stesse: sarà che l’azienda ha intercettato quell’altro trend, decisamente più legato al gelato artigianale, che vuole la mixology protagonista.