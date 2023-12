Il liquore al gusto nachos esiste veramente: potete più farne a meno?

Un liquore al gusto di pacchetto di Doritos (appena aperto, assicurano!), o in altre parole un modo fantasioso per ricordarci che la domanda a volte non è “possiamo farlo?”, ma “dovremmo davvero farlo?”. Si scherza, naturalmente: lungi da noi volere infilare il dito nell’ingranaggio dei divertimenti a stelle e strisce. Ma in ogni caso sì, non ci stiamo inventando nulla: Doritos ha lanciato un alcolico al gusto nachos in collaborazione con Empirical, azienda danese già nota per la produzione di distillati personalizzati.

L’idea, battute italianacce a parte, pare più che valida – associare un qualcosa che evidentemente già crea dipendenza (come il cibo spazzatura o ultra processato, per l’appunto) a qualcos’altro che ha la stessa caratteristica (l’alcol, naturalmente). Cosa potrebbe mai andare storto?

Ci facciamo uno shot di Doritos?

D’altro canto, al di là del fumo mediatico, è bene notare che tendenzialmente l’obiettivo di prodotti come questi – tra gli altri esempi ricordiamo il profumo ispirato all’Espresso Martini lanciato il mese scorso da Absolut Vodka – è di fatto quello di innescare del rumore aumentando il riconoscimento del marchio. L’adagio è tanto antico quanto corretto: non esiste pubblicità cattiva, anche e soprattutto nell’era delle vetrine social dove ogni cosa è a un capriccio di distanza dal diventare virale.

Naturalmente i marchi coinvolti – Doritos ed Empirical, per l’appunto – non possono permettersi di bucare in questa maniera la narrazione della loro trovata, e dunque hanno montato a panna un po’ di proverbiale fuffa. Le aziende hanno descritto il liquore al gusto nachos come “un’innovazione unica per entrambi i marchi”, e dedicato un gran numero di parole a descrivere come sia stato prodotto attraverso un processo che ha utilizzato i trucioli di Doritos per conservare la loro “essenza attraverso la distillazione sotto vuoto”.

Noi, come potrete certamente immaginare, non abbiamo (ancora) avuto modo di assaggiarlo; ma se vi fidate delle note stampa pare che il suo sapore si apra con note di “umami e aromi piccanti di formaggio nacho, passando ai sapori più profondi della chip per poi finire con una morbida nota salata”.

C’è anche qualche consiglio per degustarlo al meglio: il liquore al gusto nachos può essere mescolato con una tequila o un mezcal per creare un bloody mary o un margarita; o in alternativa si può anche sorseggiare liscio o con qualche cubetto di ghiaccio.

Abbiamo stuzzicato la vostra curiosità? Ci spiace – in tutti i sensi, davvero. Il nostro protagonista è disponibile per l’acquisto in edizione limitata tramite lo shop online, e costa sessantacinque dollari per una bottiglia da 750 ml.