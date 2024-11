Il menu pizza e bibita più caro d’Italia non si trova a Milano

Pizza e bibita come termometro dell'inflazione, con qualche sorpresa: il menu più caro d'Italia, in media, non si trova al Nord.

È un po’ una notizia al contrario, un po’ come quando vi raccontammo di Gino Sorbillo che – sorpresa! – non aveva dedicato una pizza a Jannik Sinner dopo la vittoria di quest’ultimo agli Australian Open. Pizza e bibita, combo valida e sfruttatissima in tutto lo Stivale: viene quasi scontato pensare che l’abbinamento più caro fosse all’ombra della Madonnina, ma non è così.

Tocca prendere la via delle isole: Sassari batte Milano, Venezia e Bolzano. D’altro canto i numeri polverizzano ogni dubbio: stando a un’indagine condotta da Altroconsumo – che, è bene notarlo, analizza il costo medio – una serata in pizzeria a Sassari costa 14,11 euro, compresi di pizza, bevanda, coperto e servizio.

E la meno cara d’Italia?

Ancora qualche numero, così da impastare un poco il contesto. Che mangiare fuori costi sempre di più non è certo una novità, così come non lo è il fatto che l’inflazione abbia anche contagiato il mondo dei lievitati discoidali (ma non del pane, a quanto pare: basti chiedere a chi lo trova a un euro il chilo). Ma di quanto?

L’indagine Altroconsumo parla chiaro: a settembre 2024 i prezzi sono stati in media del 4% più alti rispetto al 2023 e addirittura del 16% rispetto all’estate 2021. Come accennato nelle righe precedenti, poi, è bene sottolineare che l’inchiesta ha preso in esame il costo medio di ogni città, e non invece solamente i picchi più estremi (in tal caso, l’avrete intuito, alcune città del Nord o a forte vocazione turistica avrebbero dominato il podio).

Sassari medaglia d’oro per una pizza al peso d’oro, dunque; seguita da Bolzano con una spesa media di 13,90 euro e da Milano con una media 13,50 euro. Tra le città più care compaiono anche Venezia, Trento, e Firenze. E dall’altra parte della classifica?

Il menu pizza e bibita più economico d’Italia si trova a Livorno, dove la spesa media è di appena 8,67 euro. Nelle parti più basse della classifica le sorprese sono relativamente poche, nel senso che le città presenti sono quelle che potremmo vagamente intuire: escluse Livorno a Pescara tra le città con una media inferiore ai 10 euro per pizza e bibita ci sono quattro città del Sud, tra cui anche Napoli.