Il rapper Drake lancia una linea di elettrodomestici

Siamo ormai ben abituati alle celebrità che decidono di lanciarsi nel mondo degli alcolici. Dalle nostre parti l’esempio più recente è quello di Jovanotti, ma pensiamo anche e soprattutto all’esercito di VIP a stelle e strisce che possono vantare il proprio marchio di tequila o un più brioso ready to drink. Ebbene: Drake ha fatto le cose un po’ diverse. Lui ha preferito optare per gli elettrodomestici.

October’s Very Own – questo il nome della linea – è stata lanciata in collaborazione con il ramo canadese di casa Smeg. I connotati, di fatto, sono quelli che definiscono le classiche linee del brand: estetica minimal, tinta monocromatica, linee morbide e angoli smussati.

Quali sono gli elettrodomestici firmati da Drake?

Si tratta di tre prodotti in tutto, tutti appartenenti alla casta dei best seller di casa Smeg: il bollitore, il tostapane a due fette e un mini frigorifero. Gli oggetti, come si può vedere dal sito, sono disponibili sia in nero che in bianco con finitura lucida e loghi – l’iconica scritta in stampatello che identifica il brand e il gufo che, a onore del vero, pare l’unica modifica apportata dal nostro protagonista – in oro.

La collaborazione, si legge nel materiale stampa, è nata dalla volontà di creare un prodotto pensato per gli amanti del design e della moda. L’aspetto, come accennato nelle righe precedenti, non si discosta in realtà troppo dai classici connotati Smeg: quel gufo dorato, però, ha le carte in regola per rendere gli elettrodomestici dei must per collezionisti. Ma in che senso?

Trattasi di edizione limitata – magica definizione che promette ampi margini di guadagno in una futura rivendita. Siamo troppo cinici? Ma no dai, non dite così – si tratta semplicemente del gioco che in maniera inevitabile rischia di innescarsi quando appaiono le paroline di cui sopra. A proposito: ma i prezzi?

La linea October’s Very Own è acquistabile da punti vendita selezionati o direttamente sul sito di Smeg Canada, e il costo varia dai 328$ per bollitore e tostapane fino ai 1998$ per il frigorifero.