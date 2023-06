Jeff Bezos festeggia il fidanzamento con un vino da 4 mila dollari (ma forse è stato fregato)

di Luca Venturino 1 Giugno 2023

Quando l’occasione è importante non si bada a spese – specialmente se ti chiami Jeff Bezos e hai un conto in banca che pare un numero di telefono. Il signor Amazon ha di recente festeggiato il suo fidanzamento ufficiale con Lauren Sanchez con una vacanza nel sud della Francia: ad attirare la nostra attenzione, tuttavia, è soprattutto l’ordine di una bottiglia di vino dal prezzo di oltre quattromila dollari (4285, a essere precisi) gustata presso La Petit Masion in quel di Cannes. Mica male, no? Che d’altronde, come abbiamo accennato in apertura, se c’è qualcuno che ha la disponibilità economica di questo tipo è proprio mister Bezos – peccato, però, che a quanto pare tale bottiglia varrebbe “solamente” qualche centinaio di dollari.

Jeff Bezos e il vino del fidanzamento

Da fidanzamento a finanziamento il passo pare breve. Stando a quanto riportato dai media internazionali, Jeff Bezos e Lauren Sanchez erano seduti in compagnia della sorella di lui, Christina Bezos Poore, e del marito Steve Poore in un meraviglioso gazebo affacciato direttamente sul Mediterraneo. Fonti anonime raccontano che il quartetto era di ottimo umore – e vorremmo ben vedere -, tant’è che lo stesso signor Amazon è di fatto un cliente affezionato al locale in questione, dove è per di più solito mantenere un basso profilo.

Insomma, atmosfera da sogno, buona occasione per festeggiare, tasche profonde e gonfie – perché non ordinare una bella bottiglia di vino? La scelta è caduta sul Dugat-Py Grand Cru di Domaine Bernard, prezzata, come accennato in apertura, a “poco” (giusto un paio di centoni in più) di quattromila dollari. Come riportato dal New York Post, che a tal proposito dichiara di avere contattato una “fonte esperta”, pare tuttavia che la stessa bottiglia abbia un valore decisamente più contenuto; tant’è che solo lo scorso anno venne aggiudicata a un’asta alla modica cifra di 647 dollari.

Il web, come potrete immaginare, non ha tardato a salire sul treno degli sfottò. Jeff Bezos è stato fregato? Beh, sì e no. Dovrebbe essere ben risaputo che è ormai prassi che il contesto, che ci piaccia o no, si paga profumatamente (che d’altronde gli esempi si sprecano: dai quasi ottanta euro per una colazione a Capri agli oltre 700 – di cui 500 solo di coperto – per un aperitivo a Fregene); anche se bisogna ammettere che in certi casi i rincari di questo tipo ammontano a cifre davvero tragicomiche. In ogni caso, è pur sempre del signor Amazon che stiamo parlando: immaginiamo che, al momento di saldare il conto, non abbia fatto storie.