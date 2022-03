Joe Bastianich avvistato al Gambrinus: preparava il caffè per i clienti

Joe Bastianich è stato pizzicato al Gran Caffè Gambrinus di Napoli: è stato immortalato mentre preparava il caffè per i clienti.

di Manuela 15 Marzo 2022

Un ospite particolare si è presentato al Gran Caffè Gambrinus di Napoli: Joe Bastianich è stato pizzicato mentre si trovava nello storico locale napoletano mentre preparava scherzosamente il caffè ai clienti.

Joe Bastianich, nuovo inviato d’eccezione de Le Iene, dopo essere stato mandato in Ucraina dal programma per testimoniare la “situazione apocalittica”, è tornato qui in Italia.

Bastianich, volto noto della ristorazione, ex giudice di MasterChef Italia (creatore di meme d’eccezione come “Vuoi che io muoro?”) e musicista, ha deciso di visitare il Gambrinus di Napoli.

Qui, con tanto di security che teneva fuori la folla incuriosita, ecco che Bastianich è stato accolto dai titolari del locale, Antonio e Arturo Sergio e Massimiliano Rosati.

Come potete vedere nella foto, tratta da un video che sui social è diventato ben presto virale, ecco che Joe Bastianich ha deciso di improvvisarsi barista, preparando di persona alcuni caffè che ha poi consegnato agli esterrefatti clienti e turisti che in quel momento si erano fermati al bar di via Chiaia.

Ovviamente ha preparato dei caffè espresso nel più puro stile italiano, non certo dei caffè in stile americano.

Puoi vedere qui su Facebook il video dove Joe Bastianich si è temporaneamente trasformato in un barista al Gran Caffè Gambrinus: