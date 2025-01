La nuova era di Giannasi: parte il delivery di pollo allo spiedo

La notizia irruppe nel novembre appena passato: la mitica rosticceria Giannasi era passata nelle mani della GDO. Per i molti, romantici appassionati del chiosco che illumina piazza Buozzi a Milano dal 1967, la cosa suscitò reazioni ai limiti del funerale, col consueto corredo di rimpianti dei bei tempi andati.

Eppure bastava un minimo di occhio critico per capire che l’ottimo lavoro degli ultimi fatto sulla comunicazione e il marketing per rendere il marchio “figo” (ha funzionato benissimo) era preparatorio a un’evoluzione, che poteva passare solo tramite un’acquisizione. È così è stato, con la vendita di quote di maggioranza al Gruppo Finiper Canova. Da lì, molti aspettavano quale sarebbe stata la prima mossa, e dopo un paio di mesi di silenzio, qualcosa si muove: il pollo allo spiedo di Giannasi sbarca su Glovo.

Giannasi Delivery

La consegna a domicilio delle creazioni di Giannasi non è in sé una novità, e il suo successo non è certamente una scommessa: già nel 2020, in piena pandemia e con le aziende di delivery oberate di superlavoro, il pollo allo spiedo del chiosco è stato il piatto più ordinato d’Italia, stando ai dati della piattaforma di allora Deliveroo. Una performance che ha dimostrato come i milanesi trovassero nei piatti del signor Dorando il comfort di cui avevano bisogno in un periodo di difficoltà diffusa.

Insomma, accaparrarsi un’insegna del genere è un bel colpo di mercato, e Rafael Narvaez, Direttore Commerciale di Glovo Italia, sembra essere d’accordo: “Giannasi è molto più di una rosticceria: è una famiglia che cucina con amore per le famiglie di Milano da più di cinque decenni. Con questa partnership, vogliamo rendere il pollo arrosto e l’intero menù di Giannasi accessibili a un pubblico ancora più ampio, confermando la sua posizione come un’eccellenza della gastronomia italiana, non solo milanese. La qualità e la passione che hanno reso Giannasi una leggenda rimangono intatte, pronte a raggiungere le case dei milanesi direttamente attraverso l’app di Glovo”.

Paola Giannasi, figlia del fondatore Dorando Giannasi, sottolinea: “Questa collaborazione aggiunge un nuovo importante capitolo nella storia di Giannasi. Lo spirito innovativo che ha caratterizzato il percorso imprenditoriale di mio padre nei decenni, e che ci ha permesso di seguire e soddisfare le richieste dei consumatori, continua ancora oggi a guidarci verso nuove opportunità, come quella offerta da Glovo: portare la nostra cucina tradizionale e genuina “Da casa nostra a casa vostra” in maniera ancora più capillare, puntando sempre sulla qualità e sul gusto unico che ci contraddistingue”.