La pralina della cioccolateria belga Dusart diventa gelato

La cioccolateria Dusart, gestita dall’omonima maître chocolatier belga, Charlotte, risponde all’incalzare della stagione calda con il lancio di una nuova, personalissima linea di gelati. Coppette, bonbon e stecchi plasmati per richiamare i prodotti della cioccolateria con sede a Milano. “Chi mangia il mio cioccolato deve ritrovare le praline anche nel gelato”, racconta Dusart. I gelati, nelle loro varie forme, saranno disponibili presso la boutique di via Eustachi per tutto il periodo estivo.

Com’è la proposta estiva di Dusart

Dopo la collezione pasquale in perfetto stile primaverile, Dusart torna a offrire una nuova linea basata sulla stagionalità. Da giugno a settembre, oltre alla selezione di cioccolato, presso il suo shop si potranno acquistare anche varie forme di gelato: le coppette, i bonbon e gli stecchi.

L’intenzione è riformulare in versione fresca il cioccolato firmato dalla maître belga, in particolare la sua pralina, che ritroviamo nei bonbon: sfere rivestite di cioccolato ripiene di gelato e altri ingredienti, come pasta di frutta o crema. Tra i vari gusti, proposte innovative come l’Earl Grey con gelée all’albicocca e altre che cavalcano le onde del momento, come il gelato alle arachidi con caramello al burro salato (ingrediente a cui anche l’industria ha iniziato a piegarsi) e cremino alle arachidi.

I gusti degli stecchi riprendono alcuni di quelli formulati per i bonbon; fra le nove proposte delle coppette, invece, anche opzioni diverse, come la tarte tatin (gelato al caramello con gelée di mela e cannella). L’idea alla base è portare sul mercato qualcosa che si differenzi dalla “grande tradizione dei gelati italiani”, come dichiara la stessa Dusart.

È certo che la cioccolateria punta a differenziarsi – come con le sue matite ripiene di pralinato alla nocciola –, senza disdegnare però i trend più popolari – neanche lei, infatti, ha resistito alla tentazione di replicare l’ormai celebre tavoletta di cioccolato Dubai (che negli ultimi giorni è riuscite a mettere in allarme il governo inglese).