Le novità di Masterchef Italia: la buona notizia è l’addio al giudice ombra

MasterChef Italia è ai blocchi di partenza. Gualtiero Marchesi, All in, Blind test, Davide Oldani… Le novità sono molte. E le certezze?

La quattordicesima edizione di MasterChef Italia è (letteralmente) dietro l’angolo. Il taglio del nastro è di fatto previsto per domani, giovedì 12 dicembre, ma i tempi sono già maturi per sbirciare all’interno della Mistery Box per dare un’occhiata a certezze e novità.

Partiamo dalle prime, dunque: il tridente d’attacco segue l’antica regola del “squadra che vince non si cambia”, e sarà ancora composto da Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. “Siamo davvero uniti, non c’è competizione” ha spiegato a tal proposito Barbieri: l’impressione è che vedremo la stessa formazione titolare anche nelle edizioni a venire. E le novità?

Giudice ombra, prove in esterna, All in e ospiti

Partiamo dai saluti alla figura più o meno controversa del giudice ombra, chef misterioso chiamato a snocciolare il proprio giudizio dal favore delle ombre e sempre attraverso gesti. Giudice ombra is no more: nella quattordicesima di MC non ci sarà spazio per nascondersi. Fin dalla prima puntata, infatti, sarà introdotta una personalità della cucina italiana che si occuperà di giudicare piatti e concorrenti. Di chi si tratterà?

Le notizie sono rarefatte, e attorno alla MasterClass aleggia un velo di riserbo. “Vi terrà d’occhio anche mentre spadellate e farà da vedetta”, si è limitato a dire Barbieri. Ma le novità non finiscono qui: c’è l’All in con Blind test, accompagnato dagli ormai consueti grembiuli bianchi – tre sì da parte dei giudici – e grigi – due sì e pausa obbligata.

I grigi saranno chiamati al Blind test, dove un solo giudice deciderà il da farsi attraverso una prova di assaggio alla cieca. In questo caso i concorrenti potranno giocarsi l’All in: cinque minuti in più per curare i dettagli del caso, al termine dei quali dovrà necessariamente ottenere i tre sì dei giudici o tornare a casa.

Qualche parola dedicata alle prove e agli ospiti, dunque. Stando a quanto lasciato trapelare ci sarà una prova dedicata a Gualtiero Marchesi, stella polare della cucina italiana. “Non era solo uno chef” ha dichiarato Barbieri a tal proposito, “ma un filosofo, un artista, una persona molto colta legata al design dei piatti”.

La mappa delle prove in esterna, invece, racconta di visite alla Laguna di Marano, al Mart di Rovereto e al ristorante Quattro Passi di Nerano, Napoli. Il roster degli ospiti, poi, non è da meno: Davide Oldani, Hélène Darroze, Pía León, Franco Pepe, Amanda Eriksson, Andrea Berton, Rasmus Munk.