L’Inghilterra fa i conti con i suoi pub, e ancora una volta non tornano

La crisi dei pub inglesi non accenna a placarsi, e anche quest'anno le chiusure sono state numerose.

Il panorama dei pub in Inghilterra e Galles sta cambiando velocemente, e purtroppo non in meglio: se nel 2024 più 400 “public house” avevano chiuso definitivamente i battenti, quest’anno la situazione non sembra essere migliorata.

Da gennaio a dicembre di quest’anno infatti, circa un pub al giorno nel Regno Unito è rimasto vittima delle pressioni economiche che pesano sul settore, registrando ben 366 strutture che sono state demolite o convertite per altri usi.

Una situazione grave

Secondo l’analisi dei dati governativi, il numero complessivo di pub, inclusi quelli vuoti o in affitto, è sceso a 38.623, rispetto ai 38.989 dell’anno precedente, e le regioni inglesi che hanno sofferto di più questa emorragia sono state l’East Midlands, il nord-ovest e lo Yorkshire and the Humber.

Alex Probyn, un esperto di tasse sulla proprietà, ha spiegato chiaramente la gravità della situazione: “Questi pub hanno chiuso in modo permanente, non temporaneo. Gli edifici sono stati demoliti o convertiti in abitazioni, uffici, asili nido, caffè o altri usi. Una volta riconvertiti, non tornano quasi mai a essere utilizzati come pub“.

Il problema principale sembra essere un mix micidiale di costi in aumento, tra cui l’incremento del salario minimo nazionale e dei contributi previdenziali, oltre a un sistema di tassazione sugli immobili che molti ritengono ormai superato. Probyn ha aggiunto: “Questi dati dovrebbero servire come un campanello d’allarme… Molti pub sono sopravvissuti alla pandemia grazie alla resilienza e al sostegno della comunità, solo per essere spinti sull’orlo del baratro dall’aumento dei costi e da un sistema di tassazione che non riflette più la realtà economica.”.

Anche Emma McClarkin, direttrice della British Beer and Pub Association, ha lanciato l’allarme sottolineando come molte di queste chiusure si potrebbero evitare con un supporto fiscale mirato: “Molte di queste chiusure sono totalmente inutili e sono il risultato di un pesante carico fiscale e di tasse sugli immobili, motivo per cui non è mai stato così vitale un’agevolazione fiscale specifica per i pub che potrebbe prevenire ulteriori chiusure e altre perdite di posti di lavoro.”.

McClarkin ha poi rincarato la dose: “La situazione è drammatica e vogliamo lavorare con il governo per garantire che ai pub venga riservato un trattamento equo, altrimenti le comunità perderanno istituzioni locali care e, una volta scomparse, lo saranno per sempre.”.

Dal canto suo, il governo cerca di difendere le proprie manovre finanziarie. Un portavoce del tesoro ha dichiarato: “Le decisioni giuste e necessarie che abbiamo preso in questo bilancio e nell’ultimo significano che possiamo realizzare le priorità del paese: ridurre le liste d’attesa, ridurre il debito e l’indebitamento e tagliare il costo della vita”.

L’esecutivo sostiene inoltre di aver messo in campo aiuti concreti per mitigare i costi: “Stiamo anche proteggendo i pub e altre attività con il pacchetto di supporto da 4,3 miliardi di sterline previsto dal bilancio, riducendo l’aumento totale delle bollette per i pub al 4% invece del 45% che avrebbero dovuto affrontare senza il nostro sostegno.”.

Infine, lo stesso portavoce ha ricordato altre misure a favore del settore: “Questo si aggiunge ai nostri sforzi per semplificare le licenze per aiutare più locali a offrire consumazioni all’aperto e organizzare eventi una tantum, mantenendo il nostro taglio all’imposta sull’alcol per le pinte alla spina e fissando un tetto all’imposta sulle società”. Nonostante queste rassicurazioni, il trend degli ultimi cinque anni resta preoccupante, con quasi 2.000 pub che sono svaniti nel nulla.