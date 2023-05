Londra: il ristorante del vincitore di MasterChef ha chiuso dopo soli sei mesi

di Luca Venturino 26 Maggio 2023

Sono tempi duri in quel d’Oltremanica – specialmente se si è titolari di un ristorante, di un bar o di un pub, a quanto pare. Prima c’è stato il Covid, con tutto il suo scomodissimo bagaglio di chiusure forzate e successive limitazioni al numero massimo di coperti; poi le difficoltà economiche, con inflazione alle stelle e clienti che, di conseguenza, si trovavano con portafogli sempre più magri; e infine i rigori dell’ormai noto caro bollette. Tempi duri, già – duri anche per chi ha appena vinto MasterChef. È il caso di Alex Webb, recente vincitore di MasterChef: The Professionals (uno spin off della serie principale dedicato, come suggerisce il titolo, a chef professionisti), che si è trovato a chiudere il suo ristorante in quel di Londra dopo appena sei mesi di attività. Anche meno, a dire il vero.

Da MasterChef al The InterContinental di Londra: la curiosa storia di Alex Webb

L’avventura del nostro protagonista presso il The InterContinental di Londra, lussuosissimo hotel a cinque stelle situato incastonato in Park Lane, è cominciata lo scorso anno con un semplice ristorante pop-up presso la terrazza esterna della struttura. Webb era fresco fresco della vittoria a MasterChef, e ha proposto un menu ispirato dai piatti della sua infanzia rivisitati con quello che lui stesso ha definito “un tocco gourmet”.

L’esperimento pare funzionare, tant’è che seguono altri due pop-up – a maggio e a ottobre del 2022 – che riscuotono a loro volta un discreto successo. Con l’anno nuovo, dunque, arriva il grande annuncio – Alex Webb sarebbe diventato una presenza fissa al The InterContinental. Il menu, questa volta, viene concepito come una sorta di omaggio alle fortune degli anni passati – una collezione di piatti che hanno aiutato Webb a conquistare la vittoria a MasterChef.

Insomma, tutto pare andare per il meglio – dalle luci della BBC alla vittoria di MasterChef fino all’approdo in pianta stabile in uno degli hotel più esclusivi di Londra. Poi la mazzata, in un’altrimenti anonima settimana di fine maggio: il ristorante sta per chiudere dopo (poco) meno di sei mesi di attività.

Non c’è fuga di notizie, non ci sono voci di corridoio – solo un’arida dichiarazione da parte di un portavoce dell’hotel, che ha spiegato come la decisione di tirare giù la serranda fosse “reciproca”. Salvo dissapori di cui non siamo al corrente, si potrebbe immaginare che la pietra dello scandalo siano gli incassi insufficienti a coprire i costi. “Siamo grati per l’incredibile esperienza con Alex sulla terrazza e al ristorante” ha poi commentato. “Alex rimane un grande amico dell’hotel, gli auguriamo tutto il meglio per le sue iniziative future e lo sosterremo in ogni modo possibile”. Tempi duri, dicevamo.