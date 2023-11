Lorenzo Biagiarelli sulla carne coltivata: ecco cosa non funziona nella legge

di Manuela Chimera 19 Novembre 2023

Da quando il governo Meloni ha approvato la nuova legge contro la carne coltivata in laboratorio e contro il meat sounding, ecco che diverse personalità del settore interessate da questo divieto hanno fornito la loro opinione. Anche Lorenzo Biagiarelli ha voluto dire la sua, il che ci sta visto che di queste cose ha appena parlato anche nel suo nuovo libro dal titolo “Ho mangiato troppa carne”. Lorenzo Biagiarelli, che insieme a Selvaggia Lucarelli sta virando sempre di più verso uno stile di alimentazione più vegetariano, ha cercato di spiegare cosa non vada in questa legge.

Lorenzo Biagiarelli e la questione carne coltivata

In realtà Biagiarelli ha prodotto due video in merito alla questione. Nel primo nella didascalia ha spiegato che la rissa fra Ettore Prandini, presidente di Coldiretti e alcuni deputati di +Europa è stato l’antipasto della giornata in quanto il piatto principale è stata l’approvazione del DDL “Carne sintetica” (anche se pure lui ribadisce che non esiste nessuna carne sintetica, ma solo carne coltivata in laboratorio).

Il decreto proibisce di produrre, importare, commerciare e usare la carne coltivata in laboratorio in Italia. Inoltre vieta anche di chiamarla con nomi “carnivori” i prodotti di origine vegetale (niente più hamburger veg o polpette di soia in pratica). Solo che, secondo quanto teorizzato da Biagiarelli, nulla di tutto ciò potrebbe succedere per davvero.

Il perché Biagiarelli ce lo illustra in questo video:

Secondo Biagiarelli questa legge vieta qualcosa che già non si può fare. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare non ha ancora infatti autorizzato nessun prodotto a base di carne coltivata. Nel caso in un prossimo futuro l’UE dovesse autorizzare la carne coltivata, ecco che il nostro decreto diventerà “carta straccia” nel migliore dei casi. Nel peggiore andremo incontro a una procedura di infrazione che ci costerà tantissimi soldi. Questo perché siamo in Europa e il diritto comunitario funziona in tal modo: un paese membro dell’UE non può promulgare una legge che vada contro quanto stabilito dall’UE stessa.

In secondo luogo, l’articolo del DDL che vieta ai prodotti a base vegetale di chiamarsi come gli omologhi prodotti a base di carne funzionerà solamente tramite un elenco di nomi “proibiti” che dovrà essere emanato direttamente dal ministro Lollobrigida. Solo che non l’ha ancora fatto. E quindi è ancora tutto molto fumoso.

Biagiarelli ha poi chiesto lumi al professore Michele Fino (esperto di Diritto per quanto concerne questioni legate al cibo), il quale ha spiegato che basterà impugnare davanti al Tar del Lazio questo elenco per vederne annullata l’efficacia. Quindi secondo Biagiarelli tutto quello che è accaduto l’altro giorno è che in pratica è stata tradotta in legge “una storica campagna di Coldiretti”.

A questo punto Biagiarelli si è chiesto cosa c’entri Coldiretti con la politica, visto che, di fatto, Coldiretti è la più grande associazione di agricoltori e allevatori d’Italia. Biagiarelli ha chiesto da Dario Dongo nel suo ultimo libro “Ho mangiato troppa carne” che “Coldiretti non c’entra con la politica, Coldiretti è la politica”.

A questo video ne è seguito un altro dove Biagiarelli ha parlato della questione con Michele Fino, professore all’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, chiedendosi se la nuova legge sulla carne coltivata e sul meat sounding finirà con il vietare anche lo yogurt, l’insulina e il salame di cioccolata. Questo il video:

Fino ha spiegato meglio alcuni dei concetti visti sopra e alcune delle voci che si sono sparse in rete a seguito dell’approvazione del DDL: