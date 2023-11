Marron Glace’s in pezzi di Esselunga TOP: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 24 Novembre 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alle Vongole veraci di Cam, ai Semi di sesamo sgusciati di Helio e ai Fagiolini spezzati Demeter di Machandel: sono stati infatti ritirati dal commercio e dagli scaffali diversi lotti dei Marron Glace’s in pezzi di Esselnuga TOP a causa di un rischio allergeni. In questo caso sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito, sia la data presente sull’avviso di richiamo vero e proprio e inerente i controlli effettivi eseguiti risulta la medesima: è quella del 23 novembre 2023.

Marron Glace’s in pezzi di Esselunga TOP: richiamo per anidride solforosa

La denominazione di vendita esatta dei prodotti interessati dal richiamo è Marrons Glacés in pezzi – 250 g, mentre il marchio del prodotto è Esselunga TOP e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Esselunga SpA. Sull’avviso di richiamo in questione non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Raffael S.r.l., quello con la sede dello stabilimento in via Leone 4 a Montoro, in provincia di Avellino, in Campania.

I numeri dei lotti coinvolti nel richiamo sono quelli indicati con i codici:

L3010 – C084

L3018 – C094

L3027 – C101

In tutti i casi la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è quella del mese di marzo 2024, mentre l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente la possibile presenza di anidride solforosa non dichiarata in etichetta sui numeri di lotto sopra indicati.

Nelle avvertenze si avvisano i consumatori allergici all’anidride solforosa di non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa o in dispensa, bensì di riportarli presso il punto di vendita dove sono stati acquistati. Viene altresì specificato che i consumatori non allergici all’anidride solforosa possono tranquillamente consumare il prodotto.

Nel richiamo viene sottolineato come questo richiamo interessi esclusivamente l’articolo in foto, mentre per informazioni si può contattare il numero verde 800 666 555.

L’anidride solforosa e i solfiti, intesi come additivi, sono solitamente addizionati agli alimenti in qualità di conservanti, antiossidanti e antimicrobici. Solitamente li troviamo nei vini, nei succhi di frutta, nella birra, negli insaccati, nell’aceto, nelle conserve, nello zucchero e anche della frutta secca e disidratata. Le persone allergiche ai solfiti possono manifestare sintomi come:

emicrania

orticaria

nausea

vomito

aumento della sudorazione

ipotensione

riacutizzazioni di sindromi asmatiche

shock anafilattico

Se siete interessati ad altri richiami per rischio allergeni ecco che di recente sono stati ritirati dal commercio anche diversi lotti delle Code di gamberi Indopacifici scottate e surgelate di Coop Italia, delle Patate prefritte spicchi di Lamb Weston e del Pesto 100% vegetale di Biffi.

