di Manuela Chimera 16 Novembre 2023

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Provolone Valpadana DOP dolce di Vale, ai Formaggini 280g di Sapor di Cascina e alla Farina di mais di Molino Riva: sono stati ritirati dal commercio e dagli scaffali diversi lotti dei Fagiolini spezzati Demeter di Machandel a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 15 novembre 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli veri e propri è quella del 10 novembre 2023.

Fagiolini spezzati Demeter di Machandel: richiamo per rischio fisico

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Fagiolini spezzati Demeter, mentre sia il marchio del prodotto, che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, del marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore e il nome del produttore è sempre Machandel, quello con la sede dello stabilimento in Turfsteker 6 a Haulerwijk, in Olanda.

Il numero dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono tutti quelli che vanno dal codice LB121230.48000 al codice LB121230.53000. In tutti i casi la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è sempre 31 dicembre 2026, mentre l’unità di vendita è rappresentata dal barattolo in vetro da 340 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, più precisamente è stata segnalata la possibile presenza di frammenti di vetro all’interno dei barattoli stessi.

Nelle avvertenze si raccomanda ai consumatori di controllare per bene il numero di lotto del prodotto acquistato se già presente in casa o in dispensa fra le scorte. Nel caso si fosse in posse di un numero di lotto compreso fra quelli indicati sopra e richiamati dal commercio, non bisogna assolutament consumarlo, bensì riportarlo presso il punto vendita di acquisto del prodotto in modo che il negoziante possa provvedere o a sostituirlo o all’eventuale rimborso. Inoltre il negoziante potrà chiarire ogni eventuale dubbio.

