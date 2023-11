Semi di sesamo sgusciati di Helio: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 17 Novembre 2023

Ancora un altro richiamo è stato pubblicato sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alle Patate prefritte spicchi di Lamb Weston, ai Fagiolini spezzati Demeter di Machandel e alla Farina di mais di Molino Riva: è stato infatti ritirato dal commercio e dagli scaffali un singolo lotto dei Semi di sesamo sgusciati di Helio a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 16 novembre 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 9 novembre 2023.

Semi di sesamo sgusciati di Helio: richiamo per Salmonella

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Semi di sesamo sgusciati 200 g / Sesam tuskany Helio, mentre sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore è sempre Helio, quello con la sede dello stabilimento in Spolka Akcyjna 05 – 083 a Wygledy, Stolecna, in Polonia.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato con il codice 23003716, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione di gennaio 2025. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente il rilevamento di batteri Salmonella nel lotto sopra menzionato in uno dei cinque campioni testati, prelevati da uno dei negozi. Nelle avvertenze viene specificato che il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione non deve essere consumato se già acquistato e presente in casa o in dispensa, bensì deve essere riportato indietro presso il punto vendita dove è stato acquistato o nei loro negozi.

Ricordiamo che le cosiddette “Salmonelle minori” (anche se, precisiamo, nell’avviso di richiamo non è specificato di quale tipo di Salmonella si tratta) possono causare un’intossicazione alimentare nota come salmonellosi anche poche ore dopo l’ingestione dell’alimento contaminato. Come sintomi possiamo avere:

forme asintomatiche

nausea

vomito

diarrea

dolori addominali

talvolta febbre

Se a volte nei soggetti adulti sani e immunocompetenti potrebbe decorrere anche in modo asintomatico, ecco che maggiormente a rischio sono le persone anziane, i bambini, i pazienti con co-morbilità o con problemi al sistema immunitario. In questi casi possono svilupparsi anche sindromi più gravi, fra cui anche la setticemia.

Se siete interessati, poi, ad altri richiami per rischio microbiologico, ecco che di recente sono stati anche ritirati dagli scaffali diversi lotti del Provolone Valpadana DOP dolce di Vale, dei Formaggini 280g di Sapor di Cascina e del Salamino Tasty di San Bono.