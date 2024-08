Massimo Bottura ci porta dietro le quinte del suo nuovo ristorante a Miami

“È tutta una questione di squadra”, o come si dice in quel d’Oltreoceano “It’s all about the team“. Massimo Bottura scalda i motori per l’apertura di Torno Subito a Miami pubblicando sul proprio profilo Instagram un breve video che ci porta “dietro le quinte”, per così dire, permettendoci di ficcanasare un po’ sul nuovo progetto a stelle e strisce dello chef modenese.

Coming Soon, promette il nostro protagonista. La parola d’ordine dovrà essere ancora per qualche tempo “pazienza”, in altre parole: rispetto ai primi annunci dell’apertura, però, abbiamo finalmente qualche informazione in più con cui cucinare.

Bottura apre le porte di Torno Subito Miami

Squadra che vince non si cambia: Torno Subito è il muscolo più informale dell’impero Bottura, ormai già abbondantemente collaudato in quel di Dubai con il taglio del nastro che risale al 2019 e la prima stella Michelin conquistata appena tre anni più tardi. Il tema, nel capitolo negli Emirati così come quello in Florida, sarà quello ispirato alla “Dolce vita romagnola”. E il menu?

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma questo non significa che non possiamo lanciarci in qualche speculazione. Nel “gemello” di Dubai l’offerta è composta da piatti come il carré di agnello, l’intramontabile pizza margherita e le tagliatelle al ragù: considerando che l’animo del nuovo capitolo sarà ispirato da quello “originale”, vien da pensare che anche l’offerta gastronomica si manterrà sugli stessi binari o quasi.

A tenere il timone della cucina, come già vi raccontammo a tempo debito, sarà invece chef Bernardo Paladini “migrando” così dal ristorante di Dubai. Lo stesso Paladini, così come il resto della squadra del nuovo Torno Subito, appare nel video pubblicato da Bottura: sorridente, felice, a tratti anche emozionato. E poi?

Beh, e poi c’è la sbirciatina che Bottura decide di concederci. Al centro dell’inquadratura, circondato da grappoli di camerieri e cuochi che sorridono e battono le mani, campeggia un lungo tavolo rosso Ferrari. Sulla sinistra si intravede la cucina, rigorosamente a vista, e il bancone illuminato da lampade rosse in pendant. Si respira aria elegante, ma comunque pop: stiamo in attesa per il taglio del nastro.