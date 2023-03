Massimo Bottura: farsi una foto con lui porta fortuna nel vincere un Oscar?

di Manuela Chimera 14 Marzo 2023

Massimo Bottura ha aggiunto un nuovo super poter al suo curriculum: quello di far vincere un premio Oscar ai registi con cui si fa una foto. È lui stesso a scherzare sulla cosa: su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Daniel Kwan and Daniel Scheinert, i registi del film vincitore degli Oscar 2023 e si chiede se farsi una foto con lui non porti fortuna ai registi visto che nel 2019 era successa la stessa cosa con Alfonso Cuaron.

Massimo Bottura e il super potere del premio Oscar

Nel post su Instagram in questione Massimo Bottura ha scritto: “2019 @alfonsocuaron with Roma…….. 2023 @dunkwun with ‘Everything everywhere all at once’ : DO I BRING GOOD LUCK OR WHAT ?!?!?!?! Well deserved my friend #oscar #hollywood @thisisdavidgelb”, che tradotto diventa “2019 @alfonsocuaron con Roma………… 2023 @dunkwun con Everything everywhere all at once: Porto fortuna o cosa ?!?!?!?! Ben meritato amico mio #oscar #hollywood @thisisdavidgelb”.

Nella foto vediamo Massimo Bottura con la divisa da chef, i due registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, neo vincitori dell’Oscar come Miglior film (e svariati altri premi) per la pellicola Everything everywhere all at once e David Gelb, regista e co-fondatore della società di produzione Supper Club, noto per i suoi documentari a tema cibo fra cui ricordiamo Jiro Dreams of Sushi del 2011, le serie Netflix Chef’s Table e Street Food e anche il film del 2021 Wolfgang.

Bottura scherza sul fatto che i due registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert sono andati a mangiare da lui e si sono scattati la foto di rito, salvo poi vincere l’Oscar. La stessa cosa era successa nel 2019 con Alfonso Cuaron: il regista si era scattato la foto tradizionale insieme a Massimo Bottura e poco dopo il suo film Roma aveva vinto il premio Oscar come Miglior regista.

Al netto del fatto che il film Everything everywhere all at once toccherà vederlo (e non solo perché ha fatto incetta di premi: ha vinto come Miglior film, come Miglior attrice protagonista per Michelle Yeoh, Miglior attrice non protagonista per Jamie Lee Curtis, Miglior attore non protagonista per Ke Huy Quan, Miglior regia per Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Miglior montaggio per Paul Rogers e Miglior sceneggiatura originale), ricordiamo che di recente Massimo Bottura, mettendo per un momento da parte i suoi super poteri, ha annunciato che aprirà un nuovo ristorante a Modena e uno a Miami. Inoltre da poco ha ottenuto una stella Michelin per il suo ristorante di Tokyo.