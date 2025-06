Matty Matheson di The Bear ha lanciato un forno per pizze in edizione limitata

Carisma fuori e dentro la cucina – e, negli ultimi tempi, anche e soprattutto nel piccolo schermo, grazie a The Bear. Parliamo di Matty Matheson, chef e attore e più di recente pure musicita, noto ai più – possiamo immaginare – per avere interpretato il tuttofare Neil Fak nella sopracitata serie di casa Disney+. Ma bando alle ciance: la notizia è che ha creato un forno per pizze in edizione limitata. E il carisma non manca.

Il prodotto è frutto di una lunga collaborazione con Gozney, iniziata ormai dieci anni fa e culminata, per l’appunto, con il lancio del forno in oggetto. L’idea è quella di un forno portatile, per l’occasione con un abito arancione brillante e decorato con una serie di fumetti per cortesia dell’artista Christoper Wilson.

Ok, ma quanto costa?

Largo alle norme operative, dunque. Il nostro protagonista elettronico è “figlio” del forno Tread di Gozney, nel senso che mantiene le stesse caratteristiche e promette la stessa qualità. Tradotto: può raggiungere i 475 °C in soli 15 minuti e raffreddarsi in soli 20 minuti, e può contenere una pizza di diametro di trenta centimetri.

Il forno è “vistoso, audace, pieno di personalità e, proprio come Matty, non si prende troppo sul serio”, ha fatto sapere il designer di casa Gozney. Ma a noialtri, superstiti del mondo post-Covid e spezzato dall’inflazione, interessa soprattutto la price tag. Ebbene: trattasi di una spesa da 550 dollari, spendibili direttamente dal sito di Gozney a partire dal 18 di giugno. E non è tutto.

Se nel carrello troverete spazio anche per gli accessori – leggete: una sorta di treppiede a quattro gambe (quadripiede? Google non aiuta) per piazzare il forno anche nei terreni più accidentati e una pala per infornare il lievitato discoidale di turno – il prezzo complessivo salirà a 885 dollarazzi.

Matheson si tiene impegnato, insomma. Si è dato alla musica hardcore, come visto prima; ha scritto un libro di ricette e a breve dovrebbe (potrebbe?) tornare nei panni di Neil Fak per la quarta stagione di The Bear. C’era giusto il tempo per creare un forno per pizze personalizzato, a quanto pare.