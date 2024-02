Mauro Colagreco apre un pop up restaurant in Messico

A fine mese Mauro Colagreco del Mirazur aprirà un pop up restaurant in Messico. Ma very. very temporary: rimarrà aperto solo 10 giorni

Nuova avventura per Mauro Colagreco che dal Mirazur di Mentone si sposta niente meno che in Messico. Ma non entusiasmatevi troppo: non aprirà esattamente un nuovo locale. Si tratta infatti di un pop up restaurant che, fra l’altro, sarà molto, ma molto temporaneo: rimarrà aperto solamente dieci giorni.

Cosa si sa del nuovo pop up di Mauro Colagreco?

Mauro Colagreco ci aveva abituati bene di recente. L’anno scorso, infatti, aveva aperto in un sol colpo ben tre nuovi locali al Raffles di Londra, mentre sempre a fine 2023 aveva inaugurato il suo ristorante a Tokyo (in stile samurai, ovviamente con coltellaccio da cucina d’ordinanza al posto della katana).

Come se non fosse abbastanza, a inizio anno ecco che era stata anche inaugurata una nuova pizzeria del format dello chef, La Pecora Negra, questa volta, però, a Lione.

Invece per questa nuova apertura dobbiamo accontentarci di un pop up restaurant, cioè un ristorante temporaneo. Che più che temporaneo in questo caso è fulmineo: rimarrà aperto solamente dieci giorni.

Tramite un post su Instagram, che vi mettiamo in calce all’articolo, Mauro Colagreco e il ristorante Mirazur di Mentone (tre stelle Michelin, la prima ottenuta sei mesi dopo l’apertura del Mirazur, la seconda nel 2012 e la terza nel 2019, anno in cui fra l’altro è arrivato al primo posto della classivica The World’s 50 Best Restaurants) hanno annunciato che, ancora una volta, attraverseranno i confini. La prossima destinazione dello chef, infatti, sarà il Messico.

Lo chef e il suo team andranno in trasferta, navigando verso il resort The St. Regis Punta Mita: qui apriranno per l’appunto un pop up restaurant per dieci giorni, stabilendosi nel ristorante del resort.

Più precisamente, il pop up rimarrà aperto dal 27 febbraio all’8 marzo 2024. Il che vuol dire che saranno disponibili i posti (ovviamente già prenotabili sin da adesso per chi fosse in loco) per nove cene e un pranzo. L’idea è quella di realizzare un menu che andrà a celebrare la ricchezza del terroir e della cultura di Punta Mita, ovviamente basandosi sulla filosofia di gastronomia circolare dello chef.

Nei commenti, oltre ai complimenti di rito dei fan dello chef e degli abitanti della zona, ecco che anche il resort St. Regis Punta Mita ha colto l’occasione per dare il benvenuto a Colagreco a Punta Mita.

Questo il post di Instagram dove Mauro Colagreco e il Mirazur hanno dato l’annuncio: