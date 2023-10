Mauro Colagreco, in versione samurai, apre a Tokyo

di Manuela Chimera 13 Ottobre 2023

Con una posa da fiero samurai, ecco che Mauro Colagreco ha appena annunciato sui social la sua nuova avventura nel paese del Sol Levante. Lo chef del ristorante stellato Mirazur di Mentone, infatti, aprirà un ristorante a Tokyo. L’inaugurazione del Cycle Restaurant, questo il nome del locale, è prevsta per il 27 ottobre. E andando a sbirciare sui profili Instagram del ristorante possiamo già dare un’occhiata alla location e ad alcuni dei piatti che qui troveremo.

Cosa sappiamo del nuovo ristorante di Mauro Colagreco a Tokyo?

C’è da dire che ultimamente Mauro Colagreco non sta fermo un attimo. Da poco è saltato fuori che al Raffles di Londra non aprirà due, bensì tre ristoranti. Inoltre ha anche il suo daffare come Ambasciatore Unesco per la biodiversità, senza considerare l’impegno al Mirazur e la nuova stella ottenuta dal ristorante Ceto. Senza dimenticare che l’anno scorso aveva annunciato l’apertura di un ristorante a Singapore, il Fiamma.

E adesso sbarca a Tokyo. Nella didascalia del post, Colagreco spiega che alcuni l’avevano già capito, altri l’avevano indovinato, ma ecco che adesso è orgoglioso di condividere la notizia del loro arrivo a Tokyo. Il locale si chiamerà Cycle Restaurant ed è nato per essere una sorta di santuario naturale nel cuore della vivace città di Tokyo.

La filosofia alla base del ristorante è quella di regalare agli ospiti una nuova esperienza per quanto riguarda l’esplorazione dei cicli della Natura. Colagreco spiega di essere stato sempre affascinato da questo paese e dalla sua cultura ed è grato ed emozionato dalla possibilità di volare verso il Giappone. E ricorda a tutti che l’inaugurazione sarà il 27 ottobre, con prenotazioni già aperte.

Visto che siamo curiosi come gatti, siamo andati ovviamente a dare un’occhiatina alla pagina Instagram del Cycle Restaurant. Fra i vari post che annunciano l’apertura, uno di presentazione dello chef dove Colagreco scruta l’orizzonte con fare un po’ piratesco e uno dove il ristorante cercava personale (di sala, un sommelier, camerieri e anche in cucina), ecco che veniamo a sapere che il ristorante avrà a corollario un piccolo orto, iniziato già un annetto fa dove sono state piantate erbe aromatiche, verdure e fiori.

Inoltre lo chef ha importato, dopo la debita quarantena, alcuni semi dal Mirazur, in modo che il progetto Cycle vada avanti anche in Giappone.

In un altro post, poi, ci viene anche presentato lo chef che guiderà materialmente la cucina del Cycle Restaurant di Tokyo. Si tratta di Yuhei Miyamoto, chef che aveva già lavorato al Mirazur e che viene definito come il “discepolo” di Colagreco (ma visto che siamo in Giappone, sarebbe meglio parlare di senpai per Colagreco e kohai per Miyamoto). Project manager, invece, sarà Mizue Mirai.

Ci sono poi alcune foto dei piatti che si potranno gustare qui. Per esempio, abbiamo l’anatra con mela cotogna e ibisco, il riccio di mare con ginseng e curcuma e il dessert Naranjo en flor, con arancia, zafferano e mandorle, dolce creato proprio da Colagreco e che si ispira alle sue origini argentine (infatti il nome deriva dal tango).

