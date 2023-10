Tripletta per Mauro Colagreco: apre tre ristoranti al Raffles di Londra

di Manuela Chimera 3 Ottobre 2023

Vi ricordate che qualche tempo fa Mauro Colagreco aveva annunciato l’apertura di due locali a Londra? Ebbene: in realtà lo chef si gioca la carta della tripletta e apre ben tre ristoranti presso l’hotel Raffles di Londra. Non uno, non due, bensì tre.

I tre nuovi ristoranti di Mauro Colagreco a Londra: stili e curiosità

Dal Mirazur di Mentone, in Francia, il suo ristorante tre stelle Michelin, ecco che Mauro Colagreco ha attraversato la Manica per aprire tre nuovi locali nel Regno Unito. Si tratta di una prima assoluta visto che Colagreco non era ancora approdato sul sacro suolo della Britannia.

E visto che tanto era già qui, tanto vale fare le cose in grande: perché aprire un ristorante quando puoi aprirne tre in contemporanea? Detto fatto ed ecco che venerdì 29 settembre è stato inaugurato l’hotel Raffles di Londra, quello che sorge all’interno di un edificio di epoca edoardiana di interesse storico e culturale di grado II. L’hotel in questione si trova a Whitehall e, contemporaneamente alla sua inaugurazione, sono stati anche battezzati i tre ristoranti aperti sotto la guida dello chef italo-argentino.

Tre dicevamo i ristoranti aperti:

The OWO : ristorante di fascia alta

: ristorante di fascia alta Mauro’s Table : ristorante dove provare un’esperienza più “intima” al tavolo dello chef. Motivo per cui sono disponibili solamente 20 posti a sedere

: ristorante dove provare un’esperienza più “intima” al tavolo dello chef. Motivo per cui sono disponibili solamente 20 posti a sedere Saison: ristorante più mainstream che offrirà pasti di stampo mediterraneo tutto il giorno

Purtroppo ancora non è dato sapere quale sarà il menu visto che non solo il sito web dell’hotel 5 stelle Raffles London non lo ha ancora pubblicato, ma, anzi, nel momento in cui sto scrivendo il pezzo il sito in questione è irraggiungibile, con errore 404 (magari lo stanno aggiornando a causa delle nuove aperture ed è ancora in manutenzione, va a saperlo). Inoltre non si sa neanche ancora la fascia di prezzo di questi tre ristoranti.

Proprio a inizio anno, Mauro Colagreco aveva spiegato che l’incredibile location, unita con la professionalità del team di Raffles London, lo aveva convinto che questo era il moment e il luogo ideale per fare il debutto assoluto a Londra, creando concept realizzati su misura per Raffles.

Attualmente il Raffles London at The OWO (che sta per “Old War Office”) vanta otto ristoranti e due bar. In precedenza, però, si vociferava che i ristoranti sarebbero stati nove e i bar tre. Ma forse qualche proposta si è persa per strada. O più semplicemente apriranno i battenti in un secondo momento.