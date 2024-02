McDonald’s abbassa i prezzi? Non proprio

Messa così sembrerebbe una buona notizia: McDonald’s abbassa i prezzi. Finalmente, si potrebbe dire: il colosso dei fast food ha infine deciso di dare retta alle lamentele dei consumatori? Beh, non esattamente. Perché ad andare a leggere fra le righe quanto dichiarato dall’azienda a seguito del report sugli utili per il quarto trimestre del 2023, non ha detto proprio così.

McDonald’s, abbassare e rallentare la crescita non sono la stessa cosa

Partiamo dall’inizio. Come molte altre aziende del settore della ristorazione, anche McDonald’s, a causa dei rincari delle materie prime, dell’energia e dell’inflazione (e non solo), nel corso degli ultimi mesi ha aumentato i prezzi. La cosa non è certo andata a genio ai consumatori, i quali hanno cominciato a tartassare il colosso del fast food accusandolo di non esser più così abbordabile come un tempo.

Tuttavia McDonald’s promette un po’ di sollievo per il 2024. Il che dovrebbe essere una buona cosa, ma se leggiamo fra le righe, ecco che qualcosa non torna. McDonald’s ha appena pubblicato il report sugli utili del quartro trimestre del 2023 e quelli annuali, approfondendo poi la questione in una riunione tenutasi due giorni fa.

Durante la riunione, più volte è saltata fuori la spinosa questione degli aumenti di prezzo per il 2024. Pare che l’azienda abbia riferito che gli aumenti dei prezzi probabilmente rallenteranno nel 2024 in quanto anche l’inflazione sta diminuendo relativamente.

Messa così, non si parla esattamente di un abbassamento dei prezzi, ma solamente di un rallentamento nell’aumento. Poi però Ian Borden, vicepresidente e CFO di McDonald’s, ha spiegato che visto che l’inflazione è scesa parecchio dal picco, ecco che è probabile come nel 2024 i prezzi scenderanno in linea con la discesa dell’inflazione.

Ok, quindi i prezzi si abbassano davvero o semplicemente aumentano di meno? Perché non è esattamente la stessa cosa.

Borden ha poi continuato riferendo come i prezzi di McDonald’s siano aumentati di circa il 10% lo scorso anno, ammettendo che sanno benissimo che i consumatori sono “stanchi” di questi prezzi alti. E ha promesso che la catena terrà a mente il parere dei consumatori quando prenderà decisioni sui prezzi in futuro. Quanta magnanimità!

Bisogna ora vedere se davvero McDonald’s abbasserà i prezzi. Anche perché, ad essere onesti, dopo un periodo di inflazione del genere ed aumento dei prezzi, quando mai si è tornati indietro ai prezzi precedenti una volta che l’inflazione ha smesso di crescere?

Intanto i consumatori stanno continuano a postare sui social foto di scontrini di McDonald’s. La settimana scorsa, un utente ha postato lo scontrino ricevuto in un McDonald’s di Fairfield, nel Connecticut. Qui si leggeva nero su bianco un conto di 14,58 dollari per due Egg McMuffin. E l’anno scorso aveva fatto scalpore lo scontrino di un menu con Big Mac a 17,59 dollari, sempre nel Connecticut.