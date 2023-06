McDonald’s: proteste su TikTok per i prezzi “folli”

di Manuela Chimera 14 Giugno 2023

Diciamo che i clienti statunitensi non sono per niente contenti di McDonald’s. Certo, il colosso dei fast food sta per portare negli Happy Meal i tanto amati peluche Squishmallow, ma questo non ha distratto così tanto i clienti da non fargli notare i rincari. Ora, non si parla di prezzi da ristorante gourmet o Michelin: si sa che i fast food sono una meta per chi vuole pasti veloci e a prezzi accessibili. Solo che alcuni prezzi sono aumentati un pochino troppo e i clienti si sono scatenati su TikTok parlando di prezzi “folli”.

McDonald’s ha aumentato i prezzi?

Beh, chi non l’ha fatto? A causa dei rincari dell’energia e delle materie prime, anche qui da noi andare a mangiare una pizza costa molto di più rispetto a prima. Anche McDonald’s, dunque, ha dovuto ritoccare un po’ il suo tariffario.

Solo che non tutti i clienti hanno accettato rassegnati la cosa. Per esempio il TikToker @hellomatthelong ha dato il via a una serie di lamentele sui prezzi di McDonald’s che ha dato la stura al vaso di Pandora: una volta dato il via, anche altri utenti hanno cominciato a lamentarsi.

In particolare @hellomatthewlong ha pubblicato un video dove descriveva nel dettaglio una colazione fatta da McDonald’s insieme al figlio. Nel video spiega che un panino per colazione gli è costato 2 dollari (e questo solo perché aveva una promozione in-app), mentre un singolo Hash Brown gli è costato pure più del panino, 2,29 dollari, un prezzo “folle” secondo il TikToker.

Per non parlare, poi, delle patatine, arrivate a costare 4 dollari: “chi può permettersele?”, è questa la sua domanda. Il suo video ha poi spinto altri TikToker a postare le loro lamentele. Oltre ai soliti annunci da aeroporto (del tipo “Me ne vado, non ci verrò mai più”) ecco che altri hanno parlato di una situazione “fuori controllo”. E in molti hanno suggerito di andare in un ristorante locale al posto di andare da McDonald’s: in questo modo, a partà di prezzo, potrebbero ottenere del cibo di miglior qualità.

McDonald’s è poi finito sotto accusa anche a causa del suo nuovo Grimace Birthday Meal, il pasto lanciato in occasione del compleanno della mascotte viola. Il suddetto pasto, infatti, comprende un frullato viola al gusto di frutti di bosco, patatine fritte e, a scelta, o un Big Mac on un Cichken McNuggets da 10 pepite di pollo. Il tutto a quasi 18 dollari. Pagari quasi 20 dollari per un pasto da McDonald’s è sembrato eccessivo ai più. Oltre al fatto che non è possibile ordinare il nuovo frullato senza acquistare l’intero pasto.

Ma è ormai da qualche tempo che McDonald’s viene criticato per “i prezzi così alti senza motivo”. In precedenza altri clienti avevano segnalato un pasto con protagonista il Big Mac a 16,89 dollari, mentre un pasto a base di McCrispy è arrivato a quota 16,69 euro. E anche le patatine fritte sono ormai diventate così care che i clienti stanno evitando di aggiungere extra agli ordini di base, fra cui proprio le patatine fritte.