McDonald’s fa impazzire i fan con il lancio di una nuova torta nera

di Manuela Chimera 11 Luglio 2023

McDonald’s ha iniziato il lancio in alcune parti del mondo di un nuovo dolce. E i fan del colosso dei fast food sono andati letteralmente in visibilio per questa nuova torta nera, il cui nome è Coockies & Creme Pie. Ovviamente non vi precipitate nei McDonald’s italiani perché al momento viene testato negli Stati Uniti. Ma che dolcetto sarà mai, direte voi, per destare cotanta meraviglia. Beh, in pratica è una cialda di biscotti al cioccolato che racchiude una crema alla vaniglia e dei pezzettini di biscotto al cioccolato.

Già, il nuovo dolce tanto osannato di McDonald’s è un biscotto al cioccolato ripieno di vaniglia.

McDonald’s e il nuovo dolce nero

In realtà pare che i McDonald’s della Malesia in precedenza avessero già provato a offrire una variante di questo dolcetto, ma è la prima volta che il nuovo Cookies & Creme Pie sbarca negli Stati Uniti. In pratica si tratta di fornire un’alternativa cioccolatosa (sempre la benvenuta) alla classica torta di mele.

A scoprire l’imminente lancio era stato l’account Instagram di Snackolator, seguito poi dall’annuncio ufficiale di McDonald’s su Today.com. Secondo quanto rivelato dalla catena con la M dorata, questo dolce sarebbe stato proposto in edizione limitata solamente in alcuni mercati selezionati a partire dal 14 luglio. Tuttavia, i numerosi video su TikTok mostrano chiaramente che molte persone degli Stati Uniti hanno già avuto accesso al nuovo dessert.

LEGGI ANCHE In India McDonald’s elimina i pomodori dagli hamburger

Di sicuro video del genere sono arrivati dalla California, quindi qui è già presente e disponibile negli ordini. Inoltre, secondo quanto rivelato da Snackolator e Today.com, il dolce sarà disponibile anche in Oklahoma, nel New Jersey, in Ohio, a Los Angeles, a Seattle, Chicago e New York City.

Chissà se anche questo dolcetto cioccolatoso scatenerà la creatività dei TikToker così come fatto con gli inquietanti video per celebrare il compleanno della mascotte viola Grimace? Ci riferiamo a quei video dove i TikToker hanno trasformato Grimace in un assassino e dove si vedono i suddetti TikToker morire per finta nei modi più disparati, tutti vittime di Grimace.

Ci sono poi voci di corridoio, non ancora confermate però, che sostengono che sempre a luglio McDonald’s abbia deciso di far debuttare un nuovo McFlurry al burro di arachidi. Tuttavia in questo caso l’azienda non ha ancora confermato la notizia.

Una domanda sorge spontanea: solo ad aprile il CEO di McDonald’s aveva annunciato tagli al menu e già in precedenza aveva semplificato il menu mettendo un freno alle colazioni. Quindi prima annuncia il taglio al menu e poi arrivano nuove voci?