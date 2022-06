McDonald’s: in Russia lunghe code per l’inaugurazione del fast food sostitutivo

In Russia sono state registrate lunghe code per l'inaugurazione di Vkusno-i Tochka, il fast food sostitutivo di McDonald's.

di Manuela 13 Giugno 2022

In Russia grande entusiasmo per l’inaugurazione di Vkusno-i Tochka (che tradotto vuol dire “Delizioso. Punto”), la nuova catena di fast food sostitutiva di McDonald’s: lunghe code si sono formate in piazza Pushkin a Mosca davanti al nuovo locale.

Se ricordate, all’inizio della guerra fra Russia e Ucraina, McDonald’s aveva deciso di sospendere temporaneamente le attività dei suoi ristoranti. I russi, privati dei loro hamburger preferiti, erano corsi ai ripari: all’epoca si erano formate code molto lunghe davanti ai vari locali di McDonald’s del paese pur di poter assaporare l’ultimo hamburger per chissà quanto tempo, mentre qualcuno era arrivato a fare scorta surgelandone grandi quantitativi in frigo. E c’era anche chi vendeva un Big Mac online a prezzi stellari.

Solo che poi McDonald’s aveva deciso di abbandonare del tutto la Russia, vendendo così i sui 850 ristoranti a Alexander Govor, imprenditore che ha già nelle mani le licenze di 25 franchising in Siberia.

Niente più fast food in Russia? Assolutamente no ed ecco che è prontamente nata la nuova catena tutta russa, la Vkusno-i Tochka. Ovviamente nuova catena vuol dire anche nuovo logo: niente più doppia collina dorata, bensì logo con un cerchio rosso e due lineette arancioni su sfondo verde, a rappresentare un hamburger e due patatine fritte (anche se i più cinici sostengono che si tratti del rifacimento stilizzato del logo della catena americana).

Tantissimi russi si sono messi in coda per l’inaugurazione dei locali, con tanto di palloncini a tema e occhialini di carta a forma di hamburger. Tutto il resto è praticamente uguale a McDonald’s: giovani leve messe a cuocere polpette di carne e confezionare pacchetti di patatine, tavolini con gente che mangia hamburger…