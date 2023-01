McDonald’s potrebbe eliminare le cannucce di plastica

di Luca Venturino 27 Gennaio 2023

McDonald’s potrebbe essere pronto a salutare una volta per tutte le cannucce di plastica. Dopo aver abbandonato i giocattoli di plastica nei suoi iconici Happy Meal in favore di sorprese realizzate in materiali più rinnovabili, infatti, il colosso del fast food pare determinato a rinnovare i propri sforzi nel contesto della sostenibilità andando ad attaccare una vecchia conoscenza – le cannucce, per l’appunto. La strategia degli archi dorati è piuttosto semplice, e di fatto passano attraverso l’introduzione di nuovi coperchi per le bevande dotati di una sorta di linguetta retrattile che farà a tutti gli effetti le veci dei più tradizionali (ma diciamocelo, un po’ obsoleti) tubetti in plastica.

Una svolta più sostenibile in un mare di plastica

In altre parole, la linguetta in questione permette di mantenere la bevanda chiusa e intatta per un trasporto sicuro, e una volta rimossa ecco apparire un’apertura a mezzaluna da cui sorseggiare con la serena consapevolezza di stare contribuendo a salvare il pianeta.

“McDonald’s sta attualmente testando i coperchi senza cannuccia per le nostre bevande fredde in alcuni mercati statunitensi“, ha dichiarato un rappresentante di McDonald’s a Restaurant Business in una nota. “Questi coperchi aiutano a ottimizzare i nostri imballaggi ed eliminare l’uso di plastica di piccole dimensioni, e sono solo un esempio delle numerose soluzioni che stiamo esaminando come parte del nostro continuo impegno globale per ridurre i rifiuti nei ristoranti e promuovere il riciclaggio“.

Pare, tuttavia, che le cannucce di plastica non siano state cestinate del tutto: i clienti, infatti, sono liberi di ottenerne una chiedendola espressamente – anche se la nuova soluzione, in termini di riduzione degli sprechi e della quantità di plastica prodotta, ci sembra senza ombra di dubbio un passo nella giusta direzione. Chiaro, naturalmente non si tratta di un caso isolato: sono molti i marchi operanti nel settore dell’alimentare, dei servizi o più precisamente del fast food che nel corso degli ultimi tempi ha riservato alla questione ambientale un occhio di riguardo.

Pensiamo, ad esempio, al caso di Starbucks che, nel nome della sostenibilità ambientale (e dopo una serie di lunghi tentennamenti), ha deciso di dire addio alle più tradizionali tazze usa e getta per fare spazio alle loro colleghe riutilizzabili; o allargando lo sguardo a un contesto più generale troviamo il caso della Francia, che ha deciso di vietare direttamente l’utilizzo di imballaggi e posate usa e getta nei fast food.

Iniziative di questo tipo non mancano nemmeno sotto gli archi dorati: ve li ricordate i costumi da bagno realizzati con materiali riciclati, tra cui le stesse cannucce?