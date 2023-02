McDonald’s rinnova la collaborazione con Beyond Meat: ecco i McNuggets vegetali

di Luca Venturino 22 Febbraio 2023

Il sodalizio che unisce McDonald’s e Beyond Meat si è arricchito di una novità – i McNuggets a base vegetale, o se preferite adottare fin da ora la terminologia corretta i nuovi nuggets McPlant. Piselli, mais, grano e pastella di tempura – una declinazione più verde dei classici chicken nuggets degli archi dorati che si sta preparando a prendere d’assalto il Vecchio Continente. Il luogo della prima incursione, per tastare le acque e buttare giù le prime potenziali diffidenze del pubblico, è già stato scelto – le circa 1400 sedi del colosso del fast food distribuite sul territorio della Germania.

McNuggets a base vegetale: i dettagli del lancio

Un lancio che può già fare affidamento su di un corposo test avvenuto in quel di Stoccarda, la sesta città più grande della Germania, durante lo scorso agosto. Come accennato, si tratterà di un lancio di prova, una sorta di tentativo ad ampio raggio per mappare le preferenze dei clienti europei, raccogliere gli utili dati inerenti all’interesse e alla domanda e valutare, infine, un lancio ancora più ampio nel resto del mercato europeo.

Priorità alla Germania, in ogni caso: il lancio sul mercato tedesco è già avvenuto nella giornata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023; e i piani alti degli archi dorati si dicono cautamente ottimisti sulla riuscita dell’esperimento. In linea generale, infatti, i clienti del Vecchio Continente risultano più ricettivi e tendenzialmente più aperti ad accogliere prodotti di questo genere, mentre i nostri colleghi a stelle e strisce… Beh, diciamo che hanno gusti differenti.

Come brevemente accennato in apertura, i nuggets McPlant sono il secondo capitolo prodotto dall’accordo di sviluppo triennale che ha visto legarsi il colosso del fast food e Beyond Meat. Il primo prodotto, battezzato con un generalissimo McPlant, ha di fatto raccolto un’accoglienza piuttosto difficile da interpretare – tiepida (per non dire gelata) negli Stati Uniti e apparentemente migliore delle previsioni nel Regno Unito e altri mercati.

McPlant che, per di più, sarà compreso nel lancio sul mercato tedesco dei nuovi nuggets a base vegetale – una mossa che evidentemente fungerà da “doppio” sondino per raccogliere dati su preferenze e domande di questo genere di prodotti in maniera ancora più celere.

Al di là di quanto possa essere sicuro e sfavillante l’egidia di McDonald’s, è importante notare che il settore della carne vegetale si sta di fatto trovando ad affrontare forti scossoni legati alla carenza di domanda e all’aumento del costo della vita, tanto che la stessa Beyond Meat è stata recentemente costretta a tagliare 200 posti di lavoro.