Moncalieri: multa al ristorante kebab aperto dopo le 22

Andiamo a Moncalieri, provincia di Torino: qui è scattata la multa per un ristorante kebab aperto dopo le 22. Inoltre è stato anche chiuso per 5 giorni, così come previsto dalla normativa anti Coronavirus.

Sono stati i Carabinieri della compagnia di Moncalieri a intervenire. La pattuglia stava effettuando dei controlli di routine per accertarsi che le norme anti diffusione Covid-19 venissero rispettati da tutti.

Quando sono passati davanti al ristorante kebab Zaza Pizza Kebab Grill situato in piazza Bengasi 23/A a Moncalieri, ecco che hanno scoperto che il locale era ancora aperto per l’asporto dopo le ore 22 (il Dpcm vieta l’asporto dopo le 22, mentre non ci sono limiti per le consegne a domicilio). Per questo motivo le forze dell’ordine hanno deciso di sanzionare come previsto dalla normativa il proprietario del locale.

Il titolare, infatti, è stato non solo multato, ma il ristorante è stato anche chiuso per tre giorni.

Sempre a Moncalieri ricordiamo che, a maggio scorso, un bar era stato chiuso e multato in quanto serviva il caffè al banco nonostante le normative anti Sars-Cov-2. Tuttavia fatti del genere accadono un po’ in tutta Italia: a Mestre, per esempio, l’Aumai Market risultava aperto nonostante l’ordinanza in vigore, mentre a Torino è stato chiuso un bar con slot machines aperto nonostante i divieti.