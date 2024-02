Monster Energy in controtendenza? Annunciata una nuova linea di alcolici

Si tratta di una scelta coraggiosa o di una semplice necessità di ribadire la propria presenza in una particolare nicchia di mercato? Monster Energy raddoppia fondamentalmente la propria offerta di alcolici con l’introduzione di Nasty Beast Hard Tea, bevanda con il 6% di alcol in volume e chiaro successore spirituale di The Beast Unleashed. Coraggiosa, dicevamo nelle righe precedenti, perché a onore del vero numeri e tendenze di mercato indicano un chiaro e netto allontanamento delle frange più giovani della popolazione – che costituiscono, con ogni probabilità, la base più importante del bacino di consumatori di casa Monster – dalle bevande alcoliche in favore di alternative a basso regime o del tutto prive di alcol.

Chiaro, parliamo pur sempre di una bevanda con appena il 6% di alcol in volume e che si qualificano di appena mezzo scalino più in alto di una birra bionda tradizionale, ma le indagini di mercato – anche e soprattutto nel contesto a stelle e strisce – non mentono: giovani e giovanissimi bevono sempre meno alcol, con molti che addirittura sostengono di non aver neanche mai assaggiato degli alcolici.

Monster Energy, nel frattempo, raddoppia

In altre parole il clima, a una prima occhiata, pare tutto fuorché invitante; ma dalle parti di Monster Energy sono evidentemente di un’altra idea. Un’opinione, la loro, naturalmente formata con piena cognizione di causa: in una recente presentazione aziendale, The Beast Unleashed – la prima etichetta alcolica lanciata lo scorso anno, come accennato in apertura – è stata riconosciuta come il nuovo marchio più venduto nel settore della birra nello scorso anno con oltre 87 milioni di dollari di vendite.

Nasty Beast dovrebbe e potrebbe dunque giovare della notevole scia di successo del suo predecessore, contribuendo a solidificare la posizione di Monster Energy nel settore di riferimento. D’altro canto, è bene notare che l’azienda ha trascorso gli ultimi due anni ad ampliare la propria presenza oltre le bevande energetiche con particolare attenzione proprio al mondo degli alcolici.

L’acquisto avvenuto nel 2022 per 330 milioni di dollari di CANarchy Craft Brewing, che si occuperà della distribuzione dei due marchi alcolici di casa Monster, rema chiaramente in questa direzione; e il lancio di questo secondo marchio ne è una ulteriore conferma. Nasty Beast sarà venduta, stando a quanto lasciato trapelare fino a ora, in confezioni da dodici lattine con i gusti Originale, Tè e Limonata e Pesca e Tè verde; ma nei prossimi mesi saranno lanciati anche formati diversi: “Stiamo producendo le lattine monodose da 24 once per Nasty Beast” ha spiegato Rodney C. Sacks, presidente e co-amministratore delegato di Monster Energy. “Le lanceremo entro il prossimo mese”.