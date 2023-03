Monster lancia una linea di alcolici (che hanno lo stesso sapore degli energy drink)

di Luca Venturino 2 Marzo 2023

Sono alcolici, sì, ma pare che il loro gusto sia praticamente lo stesso dei ben più famosi energy drink. Insomma, si tratterà di un tentativo di estrema fidelizzazione del cliente ormai abituato al gusto di un certo prodotto; o più banalmente l’applicazione dell’antico adagio del “squadra che vince non si cambia”? Ci stiamo riferendo a The Beast Unleashed, una linea di bevande alcoliche recentemente lanciata sul mercato da Monster Energy: si tratta di prodotti con appena il 6% di alcol in volume – poco più di una birra bionda tradizionale, per intenderci – e privi di caffeina o altri ingredienti comunemente trovati negli energy drink.

L’incursione di Monster nel mondo degli alcolici

Le bevande sono naturalmente disponibili in una varietà di sapori dai nomi più o meno buffi come Peach Perfect e Scary Berries, che come accennato sembrano modellati per riprendere il gusto che già caratterizza le bevande energetiche del brand. Al momento sono disponibili per l’acquisto in soli sei stati a stelle e strisce – Arizona, California, Colorado, Florida, Ohio e Iowa -, ma niente paura: il co-CEO di Monster Energy Rodney Sacks ha promesso che saranno disponibili anche nel resto degli Stati Uniti entro la fine dell’anno.

Scherzi a parte, The Beast Unleashed rappresenta ovviamente il più recente tentativo da parte del brand di diversificare la propria offerta esplorando mondi paralleli ma allo stesso tempo lontani da quello delle bevande energetiche. Le premesse per questa incursione nel settore degli alcolici, però, risalgono a gennaio 2022, quando Monster pagò 330 milioni di dollari in contanti per acquisire CANarchy, un collettivo che possiede diversi birrifici tra cui Oskar Blues e Deep Ellum Brewing Company.

Da allora si è innescato il processo di ricerca, studio del mercato e innovazione che ha eventualmente portato alla creazione delle prime bevande alcoliche dell’azienda – The Beast Unleashed, per l’appunto. Nonostante la nomenclatura differente, il prodotto utilizzerà comunque l’ormai iconico marchio Monster, una strategia che ha l’obiettivo di rendere le bevande “distinguibili dai molti marchi hard seltzer che sono diventati così onnipresenti negli ultimi anni”, ha spiegato il co-CEO Sacks.

Pare per di più che The Beast Unleashed non sarà altro che un preludio per una esplorazione sempre più audace del mondo degli alcolici: “La nostra catena di innovazione nel settore degli alcolici è solida” ha affermato ancora Sacks “abbiamo una serie di ulteriori linee di prodotti innovativi attualmente in fase di sviluppo“. Non esistono ancora dettagli, naturalmente, ma siamo già curiosi di sapere quale nome a tema mostruoso/bestiale si inventeranno.