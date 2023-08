Muesli al cioccolato e all’uvetta di marchi vari: richiamo per rischio fisico

Maxi richiamo sul sito Salute.gov per il Muesli al cioccolato e il Muesli all'uvetta a marchi vari a causa di un rischio fisico

di Manuela Chimera 8 Agosto 2023

Sul sito Salute.gov è stato pubblicato un maxi richiamo dopo quelli relativi al Formaggio a pasta semicotta Cacio del Casaro Cheestà, ai Biscotti La Meliga di Mario senza glutine e alla Robiola di Eros pura capra late crudo di La Casera: sono stati ritirati dal commercio, infatti, diversi lotti del Muesli al cioccolato e del Muesli all’uvetta a marchi vari a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella dell’8 agosto 2023, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri le date effettive dei controlli sono quelle del 3 agosto 2023 e del 4 agosto 2023.

Muesli al cioccolato e all’uvetta di marchi vari: richiamo per piccoli sassi

In tutti i richiami il nome del produttore è sempre Lameri S.p.A., quello con la sede dello stabilimento in via D.F. Cattaneo 28/30 a San Bassano (CR). Questi sono i numeri di lotto, le denominazioni di vendita e il marchio del prodotto del Muesli ritirato dal commercio:

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, cioè la possibile presenza di corpi estranei (dei piccoli sassi). I consumatori sono pregati di non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa, bensì di riportarli presso il punto vendita di acquisto.