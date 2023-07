Biscotti La Meliga di Mario senza glutine: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 21 Luglio 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alla Robiola di Eros pura capra late crudo di La Casera, al Cupcake Dip & Lick di Star Sweet e ai Lichees freschi di Feizixiao: sono stati ritirati dal commercio, infatti, diversi lotti dei biscotti La Meliga di Mario senza glutine a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 20 luglio 2021, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 17 luglio 2023.

Biscotti La Meliga di Mario senza glutine: richiamo per lattosio

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è La Meliga, mentre sia il marchio del prodotto che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Mario senza glutine. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è sempre Da Mario srl, quello con sede dello stabilimento in via Porta Rossa 3/B a Cuneo, in Piemonte.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono quelli indicati con le sigle:

21/03/23: quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione dei 21 marzo 2024

o il termine minimo di conservazione dei 21 marzo 2024 27/03/23: quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 27 marzo 2024

27/04/23: quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 27 aprile 2024

31/05/23: quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione dei 31 maggio 2024

00002/23: quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 19 giugno 2024

00011/23: quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 5 luglio 2024

In tutti i casi l’unità di vendita è sempre rappresentata dalla confezione da 40 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente la presenza sulla confezione del claim “Naturalmente senza lattosio”. Nelle avvertenze viene specificato che, nonostante sulla confezione sia presente il claim “Naturalmente senza lattosio”, come elencato nell’elenco ingredienti, il prodotto contiene lattosio.

In questi casi le persone intolleranti o allergiche al lattosio non dovrebbero consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa.

