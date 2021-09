Napoli: 1 kg di pasta di Gragnano Igp per chi si vaccina

A Napoli per promuovere la campagna vaccinale verrà regalato 1 kg di pasta di Gragnano Igp per chi si vaccina. Ecco come funziona.

di Manuela 15 Settembre 2021

Se in Piemonte hanno organizzato un open day con cono gelato in regalo per chi vaccinava, ecco che a Napoli un’iniziativa analoga regalerà 1 kg di pasta di Gragnano Igp a chi si vaccina.

Attenzione però: questa iniziativa non sarà valida in tutti gli hub vaccinali del capoluogo campano. A organizzare la promozione, infatti, è stata l’Asl Napoli 3 Sud. Sabato prossimo, a Gragnano, si è deciso di donare un kg di pasta di Gragnano Igp a chi farà la prima dose di vaccino anti Covid-19 (quindi non i richiami).

Paolo Cimmino, sindaco di Gragnano, sui social ha spiegato di aver accolto la richiesta dell’Unità Vaccinale dell’Asl Na3 Sud per organizzare un altro Open Day vaccinale in piazza.

Così sabato prossimo, in piazza Amendola, ecco che dalle 11 alle 19 i cittadini troveranno un camper dell’Azienda Sanitaria Locale: qui potranno vaccinarsi tutti coloro che lo vorranno, senza prenotazione.

Tale iniziativa è stata accolta di buon grado dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp: d’accordo con l’unità vaccinale, regalerà a tutti i vaccinati 1 kg di pasta di Gragnano Igp.

Comunque sia anche in altri paesi vengono organizzate promozioni del genere: per esempio a luglio in Svizzera veniva regalata una fetta di torta a chi si vaccinava per la prima volta, mentre negli USA a maggio c’erano birra e sconti ai ristoranti per chi si vaccinava.