Napoli: arrivano i Coldplay e vanno a cena da Gino Sorbillo

di Valentina Dirindin 19 Giugno 2023

Se sei un vip di passaggio a Napoli, una tappa da Gino Sorbillo per ritirare la tua pizza personalizzata sembra ormai essere d’obbligo. Dal fu Silvio a Bebe Vio, personaggi d’ogni genere hanno attraversato l’ingresso di quella che è una delle pizzerie più pop e celebri della città per assaggiare la pizza con il proprio nome sopra. Ed è quello che è successo anche ai Coldplay, giunti a Napoli per le due attesissime date allo Stadio Diego Armando Maradona, il 21 e il 22 giugno prossimi.



La pizza per Chris Martin

La band britannica proseguirà poi il tour toccando Milano (altre quattro date, i 25 e il 26 giugno e il 28 e 29 giugno), per poi volare verso il Nord Europa. Ma prima meglio godersi il buono di Napoli. E cosa c’è di più buono e di più napoletano della pizza? Quindi per Chris Martin e soci non poteva mancare una sosta nel locale di Sorbillo in via Partenope, quello sul Lungomare. Qui il pizzaiolo gli ha fatto trovare quello che è un po’ ormai il suo marchio di fabbrica: la pizza Margherita con dedica fatta a lettere di mozzarella. Non prima, però, di aver sgranocchiato qualche tarallo napoletano accompagnato da un bicchiere di vino bianco: c’è da dire che a quanto pare i Coldplay hanno imparato bene come godersi la vita.