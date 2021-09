Napoli, Iginio Massari apre un punto vendita alla Stazione centrale

di Luca Venturino 30 Settembre 2021

Iginio Massari sbarca anche a Napoli, e apre un nuovo punto vendita in prossimità della Stazione centrale. Si tratta del nuovo snodo della sua idea di ampliare e riprodurre in scala il progetto della sua pasticceria, tramite l’apertura di nuovi negozi in diverse città italiane.

È senza ombra di dubbio un tassello importante per la crescita del brand, un processo che Massari guida con i figli Debora e Nicola e che mosse i primi passi un paio di anni fa con l’apertura di un punto vendita a Torino. Allora come adesso, ciò che è interessante è seguire questo percorso di sviluppo che sempre più cerca di abbracciare l’intera penisola italica.

Insomma, tanto per intenderci, per quanto Iginio Massari abbia dichiarato di amare Napoli, la sua storica rimarrà comunque a Brescia. L’apertura di questo nuovo punto vendita, tuttavia, rimane comunque un’ottima opportunità per i palati napoletani di toccare (o meglio, assaggiare) in prima persona la filosofia e le invenzioni del celebre maestro pasticcere bresciano.

Tra i prodotti offerti da segnalare i macaron alle praline, le tavolette di cioccolato ai biscotti e ovviamente, come marchio di fabbrica, sua maestà il panettone.